Javier Fernández-Lasquetty: «A Sánchez le pasará como a Zapatero, los españoles le darán un gran palo en las urnas»

Contundente a más no poder.

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, asegura en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) que a Pedro Sánchez le espera un futuro bastante negro.

El que es uno de los integrantes con más peso en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vaticina que al presidente del Ejecutivo socialcomunista le va a suceder lo mismo que a otro ‘ilustre’ dirigente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que acabará llevándose un dos por uno en revolcones electorales:

A Pedro Sánchez no le gusta, aunque lo parezca, parecerse a Zapatero, pero sí es verdad que se parece muchísimo. Es el mismo extremismo, la misma separación de la realidad, la huida hacia delante permanente, la locura del gasto público… Entonces yo creo que le va a pasar como le pasó a Zapatero, que seguirá moviéndose frenéticamente, pero los españoles le darán primero un palo enorme, espero, en las urnas en el mes de mayo de 2023 y a continuación en las generales. Justo como le ocurrió a Zapatero en el año 2011.

Precisa Lasquetty que no ve que el Ejecutivo sanchista tenga ya ideas para salir de la crisis y que en Moncloa están a otros asuntos que no son, precisamente, los de mejorar la vida de los españoles:

Yo veo a un Gobierno que no tiene ninguna idea que no sea otra que la de meter mayor tensión en la vida política, meter más enfrentamiento, hacer una política de identidades que lo único que hace es enfrentarnos a unos con otros, que económicamente está hundiendo a España, que pretende gastarse el año que viene 50.000 millones más que antes de la pandemia cuando aún no hemos recuperado el PIB de antes de la pandemia. Va hundiéndonos más, pero también se va hundiendo él. La situación económica va a empeorar en manos de María Jesús Montero, Nadia Calviño y Pedro Sánchez.