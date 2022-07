Alberto Núñez Feijóo: «Si hoy hubiese elecciones, el PP tendría una mayoría suficiente»

Se sabe ganador de antemano.

Sin embargo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, prefiere ir con cautela.

Es consciente de que la tendencia demoscópica es más que favorable y que La Moncloa está a tiro de piedra.

En una amplia entrevista al diario El Mundo este 31 de julio de 2022, el presidente de Génova 13 tiene claro que, con el actual contexto, el PSOE de Pedro Sánchez lo tiene en chino para poder seguir gobernando en España.

Asegura que le da el crédito justo a los sondeos porque al final lo que cuenta es el resultado de la jornada electoral:

Cuando hay una tendencia, entonces empiezan a tener credibilidad. Pero sé distinguir entre encuestas y urnas. En los últimos meses todas coinciden en que el PP sube y es mayoritario en la preferencia de los españoles y el PSOE, baja. Hoy, el PSOE no podría gobernar España. La opinión pública observa que en España tenemos un presidente en recesión y un Gobierno en crisis. El relato de los medios muestra un curso político de división, de debilitamiento y de enfrentamiento en el Gobierno y esto, más una política económica que ya no aguanta más, supone una enorme desafección.

Feijóo prefiere no hablar de pactos postelectorales y no descarta obtener mayoría absoluta:

Llevamos una senda de victorias, algunas muy contundentes, desde 2020: mayoría absoluta en Galicia; espectacular resultado en Madrid; de segunda a primera fuerza en Castilla y León y el triunfo histórico en Andalucía. Ese es nuestro momento y si me pregunta qué quiero hacer, pues quiero hacer eso: repetir los resultados de Galicia, Andalucía y Madrid. No renunciaré a una mayoría suficiente para poder gobernar con ministros del PP. Este es el objetivo. Algunos pensaban que es ingenuo pero creo que ya empiezan a pensar que es posible. Ya sé que esto no es Galicia, pero mi objetivo, y no lo voy a cambiar, es conseguir una mayoría suficiente para gobernar.