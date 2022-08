Sánchez traiciona a la Policía y ‘cazan’ su plan para arruinar el futuro político de Feijóo

Unidas Podemos está pisando el acelerador y aprieta al PSOE para que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una futura ley controvertida y que se encuentra en pleno trámite parlamentario, con muchas discrepancias pero no entre Ejecutivo y oposición sino entre los propios socios de Gobierno de Sánchez.

Esta ley es completamente rechazada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que los deja totalmente indefensos. Agentes y sindicatos policiales denuncian que esa ley, que aprobará el Gobierno y que siempre ha impulsado Podemos, tiene puntos tan graves para la seguridad ciudadana y la de los propios agentes como que se elimina la obligación de comunicar previamente las manifestaciones o que grabar a los policías deje de constituir una infracción. Los agentes no podrán solicitar a quienes les graben que dejen de hacerlo ni identificarles por ello.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, defendía recientemente la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Partido Popular en 2015. Según Echenique, «nadie entiende» que esta reforma aún no esté aprobada. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, Echenique ha afirmado que el acuerdo final no está lejos. No obstante, ha admitido también que hay algunos «escollos» que solventar.

Tal y como han asegurado a Periodista Digital fuentes de la formación morada, se espera que para el mes de septiembre ya se hayan solventado esas pequeñas trabas y que la ley pueda aprobarse antes incluso de la llegada del otoño.

De esta manera, Pedro Sánchez traicionaría a los agentes de Policía y Guardia Civil (que como les hemos contado rechazan punto por punto el borrador de ley presentado) con una ley que merma sus competencias y les expone ante posibles peligros en la calle.

Además, de paso, el presidente del Gobierno ‘hipoteca’ el futuro político de Alberto Núñez Feijóo que, tal y como anticipan las encuestas, si llega a gobernar tras las próximas elecciones se encontrará una ‘calle caliente’ con facilidad pasmosa para albergar manifestaciones y protestas, sin posibilidad de control alguno.

Puntos controvertidos

Los sindicatos denuncian que con esta nueva ley, se reformarán será la presunción de veracidad de los atestados policiales de manera que el acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, «siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario».

A partir de ahora no existirá una prohibición para grabar a los agentes. Por lo tanto, no «constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión».

Hasta ahora los agentes podían disolver manifestaciones que no estuviesen en conocimiento de las delegaciones del Gobierno. Sin embargo, los cambios en la ley concretan que la carencia del trámite previo de comunicación, «aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación». Por lo tanto, los policías ya no podrán disolver las manifestaciones aunque los que protestan no cuenten con permiso.

Los agentes no podrán retener más de dos horas a aquellas personas que no se identifiquen. Anteriormente este margen se establecía en seis horas a pesar de que se tenía que dar uso del mínimo tiempo posible para realizar las labores de identificación del individuo. Este cambio supone una complicación más a la labor policial. En dos horas no nos da tiempo a hacer todas las comprobaciones necesarias. Es muy difícil», se quejan.