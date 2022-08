Bildu, el socio preferente de Sánchez, se niega a condenar la agresión proetarra sufrida por el hijo de Carlos Iturgaiz

Una muesca más.

EH Bildu, el socio preferente de Pedro Sánchez, sigue campando a sus anchas y chapoteando en el lodo de la indignidad.

Los Arnaldo Otegi, Mertxe Aizpurua y otros herederos políticos de la banda terrorista ETA demuestran a cada palabra que pronuncian lo que verdaderamente son en realidad, gente de todo menos de paz.

El último ejemplo es claro y evidente.

El hijo de Carlos Iturgaiz (PP), Mikel, sufrió el acoso de los proetarras durante la celebración de las fiestas de Guecho (Vizcaya).

Los hechos fueron rápidamente condenados en el pleno del consistorio vasco, a excepción hecha de EH Bildu, quien rehusó a sumarse al texto en apoyo al vástago de quien fuera candidato a la Presidencia en las elecciones del País Vasco del 12 de julio de 2020.

Obviamente, la repulsa no solo ya por las amenazas hacia Mikel, sino por la postura de los herederos políticos de los terroristas, no se hizo esperar.

Fue el propio Carlos Iturgaiz quien denunció esa posición de EH Bildu:

Y seguidamente otros cargos del PP, diversas personalidades y ciudadanos anónimos respaldaron al político vasco y se solidarizaron ante la nueva provocación de los bilduetarras:

No condenar es legitimar, justificar y alentar la violencia. Desgraciados.

Como con todas las agresiones al que no piensa como Bildu, hoy de nuevo Bildu no ha condenado el acoso salvaje a Mikel Iturgaiz.

Bildu no condena el acoso sufrido por el hijo de Iturgaiz https://t.co/gCfkNo3iJv

Bildu, el único partido que no condena la agresión al hijo de Carlos Iturgaiz. https://t.co/4toxyevRVR

El propio Mikel agradeció los apoyos recibidos en sus redes sociales:

Gracias a vuestro, cariño, apoyo y afecto he sobrellevado mejor esta nueva muestra de intolerancia y acoso. No se trata de ser héroes, sino de poder pensar, sentir y moverte en libertad por cualquier rincón de Euskadi. Algo que, a la vista está, algunos aún no podemos ni imaginar

— Mikel Iturgaiz (@mikel_iturgaiz) August 5, 2022