Robles, con pie y medio fuera del Gobierno, aterroriza a Sánchez por el robo de su móvil

En los mentideros políticos de Madrid se repite una y otra vez que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha caído en desgracia y que tanto Félix Bolaños (el poderoso ‘ministro para todo’) como el propio Pedro Sánchez la quieren fuera del Gobierno. Algunas fuentes apuntan a una remodelación mínima del Ejecutivo, en la que caería la titular de Defensa, que se cristalizaría en septiembre.

De confirmarse su salida, el presidente eliminará al ‘cerebro’ que diseñó la moción de censura contra Mariano Rajoy y que le aupara, de forma totalmente inesperada y gracias a la traición al PP del PNV, al Palacio de la Moncloa.

Ahora Robles ha concedido una entrevista que, cuanto menos, crea incertidumbre en todo lo relacionado con el escándalo del espionaje al presidente Sánchez y a algunos de sus ministros. La todavía titular de Defensa no sabe la dimensión de lo ‘robado’ del móvil del presidente y del resto de espiados, incluido el suyo propio.

Robles, en la entrevista realizada con Europa Press, ha asegurado que el Centro Criptológico Nacional, organismo dentro del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) no consigue averiguar cuáles son los documentos que sustrajeron de los teléfonos. De hecho, ha afirmado que no tiene «ni idea» de lo que se llevaron de su propio móvil, que también fue hackeado, ya que no almacenaba ningún documento oficial ni sensible.

Tampoco puede saber qué información le sustrajeron de su teléfono porque la cantidad «es muy pequeña». El volumen de datos que le robaron a la ministra de Defensa fue pequeño, cifrado solamente 9 megas, el robo más pequeño del caso Pegasus. De hecho, según detalló el Ejecutivo español cuando estalló el asunto del ciberespionaje, el software accedió a 2,6 gigas y 130 megas del móvil de Pedro Sánchez y a 6 gigas del teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La autoría de quién ha espiado los teléfonos de nuestros dirigentes es también a día de hoy una incógnita. Hecho que resalta más el desconcierto que recorre los pasillos de La Moncloa respecto al caso mayor de espionaje a España.

Margarita Robles ha admitido la dificultad en averiguar quién está detrás del robo de datos y de espionaje y ha declarado que espera que la justicia pueda resolver esta cuestión. Todo el resto, según ha criticado, «es un debate que no corresponde al problema». «Tenemos que saber quién ha sido y el resto es una disquisición que, efectivamente, no corresponde al verdadero problema para averiguar quién infectó los teléfonos», ha dicho la ministra durante la entrevista a la agencia de noticias.

Pero, por si acaso y utilizando las técnicas de Sánchez para esquivar responsabilidades políticas, Margarita Robles ha aplicado el ‘mal de muchos, consuelo de bobos’ recalcando que este escándalo no afecta únicamente a España, sino que salpica a muchos otros dirigentes políticos de otros países que también han sufrido ataques con Pegasus.