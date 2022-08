El gesto propagandista de apoyo al decreto energético de Pedro Sánchez no le podía salir peor a un edil de Más Madrid

Se dice popularmente, como bien sostuvo Josep Tarradellas, que en política se puede hacer de todo salvo una cosa, hacer el ridículo.

Y eso es lo que precisamente ha perpetrado un concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento capitalino.

Se trata de un veterano activista, Félix López-Rey, quien no dudó en hacerle gratis la propaganda a Pedro Sánchez y a su decreto de medidas de ahorro energético.

Recuerden que en ese paquete va metido con calzador, sin ir más lejos, que los escaparates de las tiendas deben estar apagados a partir de las diez de la noche.

Así que el político de la formación de Mónica García se puso en modo sanchista y empezó a patear las calles.

Rápidamente encontró el, nunca mejor dicho, oscuro objeto de sus deseos, un establecimiento con las luces apagadas.

Y raudo y veloz fue a su cuenta de Twitter a presumir del hallazgo y a felicitar a los responsables del comercio:

MADRID ES MEJOR QUE AYUSO Madrid. El dueño de la tienda apagó su luminoso. No ha pasado nada. Todo tranquilo. Ayuso trata de tensionar una ciudad que, en realidad, está llena de gente sensata. Ahorrando energía tod@s. pic.twitter.com/HnubWSE129

Pero resulta que la foto tenía más peligro que un alcalde populista en campaña y rápidamente le bajaron la euforia al edil de Más Madrid.

Y es que un tuitero no tuvo más que hacer una consulta sencilla para percatarse que el escaparate fotografiado pertenecía a una tienda que en estos días de agosto de 2022 se encuentra cerrada por vacaciones:

Y por supuesto le empezó a caer a López-Rey una somanta de palos por abrazar las medidas de Sánchez, iniciativas que de haber emanado del PP habrían sido puestas en solfa por toda la izquierda, tal y como muchos tuiteros le recordaron a este edil:

Félix, como supongo sabrás, el duelo de ese comercio, ya lleva tiempo haciendo esfuerzos y ajustando su consumo de electricidad. Entre otras cosas, porque no le llega, no por solidaridad.

Pero no os dais cuenta de lo alejado que estáis empezando a vivir de la realidad?

— K5Junio (@k5junio) August 10, 2022