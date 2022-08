La Guardia Civil estalla: los ‘ecologistas’ Sánchez y Marlaska desmantelan el Seprona

Un canal de TDT tiene a esta unidad como protagonista de una serie. Se trata del querido Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil. Desde hace décadas estos agentes velan por la integridad de los animales, el tráfico de especies, explotaciones agrarias o espacios naturales.

Son fundamental, por sus patrullajes, para prevenir incendios forestales y ahora, con media España ardiendo y con el peor verano en hectáreas de monte calcinadas, tanto Pedro Sánchez como su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, parecen estar empeñados en desmantelar el Seprona.

Así lo denuncia, al menos, la organización profesional JUCIL Justicia para la Guardia Civil en boca de su secretario general, Ernesto Vilariño, que ha manifestado que “No entendemos la actual postura que parece estar buscando desmantelar el Seprona de la Guardia Civil, primera unidad policial europea especializada en la protección de la naturaleza. Cuando más se la necesita, peor la tratan”.

Desde esta asociación profesional de la Benemérita denuncian también que” No solo faltan más efectivos en el Seprona, además, están siendo utilizados como meros inspectores, en tareas propias de inspección para las comunidades autónomas, abandonado su principal cometido; la protección de la naturaleza y el medio ambiente”.

Del mismo, JUCIL denuncia en su Twitter, y lo recogemos en Periodista Digital, que el Gobierno de Sánchez descuida también el material de trabajo de los agentes. Concretamente, lamentan que se estén utilizando para el servicios “vehículos con más de 20 años, motocicletas antiguas, les presentamos el material que la Guardia Civil tiene asignado al Seprona para realizar inspecciones fiscales en vez de vigilar nuestros campos y bosques en pleno siglo XXI”.

Naturaleza desprotegida

Además, desde esta entidad denuncian tajantes: «Están permitiendo que nuestro medio natural; montes, bosques, fauna y espacios naturales estén desprotegidos. Son necesarios más agentes del Seprona con los medios y los recursos policiales adecuados para proteger nuestra naturaleza».

Vilariño señaló que ya en el 2010, el coronel jefe interino del Seprona, Jesús Rodríguez Lorenzo, hizo unas declaraciones en las que apuntaba la necesidad de contar con unos 800 efectivos más de los 1.804 que había. Por tanto, el número de agentes no solo se ha reducido de manera “preocupante” en un quince por ciento desde que se hicieron estos cálculos hace 14 años, sino que además no ha aumentado la plantilla desde la creación de esta unidad, algo que nos preocupa especialmente, ya que se ha perdido la capacidad operativa de la Guardia Civil en los montes y el entorno rural en general.

Un vehículo del Seprona con mas de 10 años.

JUCIL subraya que los incendios se han convertido en los últimos años en una materia especialmente sensible y el Seprona no está en la actualidad a la altura de la circunstancia por falta de efectivos. En su opinión, los efectivos del Seprona eran reconocidos como una de las mejores policías ecológicas de Europa y sin embargo ahora se obliga a los componentes de las patrullas, no solamente a realizar inspecciones, sino que deben llevar a cabo otras gestiones relacionadas con las denuncias e informes que eternizan las labores burocráticas y que hipotecan el tiempo de servicio de estas unidades, restándolo a otras de las muchas funciones que les son inherentes.

JUCIL consideró que la labor preventiva es “crucial” para reducir el número de incendios, de manera que con un mayor número de patrullas se ampliaría la capacidad de visualización de las zonas de alto riesgo. Por el contrario, buena parte de estos efectivos, en pleno verano y ante la falta generalizada de agentes, se utiliza a las patrullas de Seprona para realizar labores de seguridad ciudadana.