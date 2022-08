Filtran una información policial que afecta gravemente a Irene Montero y a su chalet en Galapagar

“Parece ser que la seguridad con la que cuenta Irene Montero en su casa de Galapagar en muy efectiva. Desde que Pablo Iglesias y la titular de Igualdad decidieron abandonar su casa en el barrio madrileño de Vallecas, el municipio de Galapagar parece ser que se ha vuelvo un lugar muy seguro. Y es que, nada más mudarse a su nueva casa desplegaron un amplio sistema de seguridad para proteger su amplio chalet y asegurar su protección”, así tira con bala este fin de semana el portal Moncloa.com.

La citada información tiene una base muy sólida y apuntan desde este medio que “esto ha provocado que los criminales hayan decidido huir de este municipio y busque nuevas alternativas dado que saben que con la presencia de la actual ministra de Igualdad e integrante del partido político Unidas Podemos el perímetro está sumamente protegido y resulta mucho más difícil burlar la seguridad. Así, a pesar de que en toda la Comunidad de Madrid se ha incrementado la criminalidad, solo existe un municipio en el que se ha reducido y es Galapagar, donde da la casualidad que de vive la ministra de Igualdad rodeada de un amplio sistema de seguridad que controla todo el perímetro”.

A pesar de lo que se pudiera pensar, sus inicios en su nueva casa no fueron precisamente tranquilos, ya que no dejaron de sufrir escraches. Esto provocó a que la política y su entonces pareja Pablo Iglesias se vieran obligados a reforzar la seguridad de su casa para evitar cualquier tipo de altercados y para preservar la protección de su hijos. Así, el número de guardaespaldas y el circuito de seguridad se ampliaron hasta hacer de esta vivienda todo un búnker infranqueable. Una cuestión que ha quedado más que demostrado según los últimos informes elaborados por el Ministerio del Interior. Y es que, la política no ha escatimado en protección con tal de preservar su intimidad, dicen desde el citado portal.

Los datos no engañan

Desde Moncloa.com cuentan, y recogemos en Periodista Digital, que el Ministerio del Interior, que capitanea Fernando Grande-Marlaska, ha elaborado un informe sobre la criminalidad que ha habido en Madrid durante el primer trimestre del año. Se trata del Balance de la Criminalidad y, según destacan, la delincuencia subió un 28,5% en la capital en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2021.

Así, Madrid vuelve a situarse por encima de la media regional, la cual se sitúa en 24,6%, y también supera la media nacional, que se encuentra en 24,6%. Sin embargo, hay un dato que destaca por encima del resto y es que en todos los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid las infracciones panales aumentaron durante este semestre salvo en Galapagar, donde bajaron un 4,7%, concluye la detallada información.