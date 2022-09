La podemita Belarra utiliza a menores para hacer propaganda gubernamental

La estrategia está clara.

Hay que adoctrinar desde la más tierna edad para asegurarse a posteriori un caudal importantede votos.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la podemita Ione Belarra, no tiene el más mínimo empacho a la hora de utilizar a unos tiernos adolescentes para hacer propaganda gubernamental y que estos también ayuden a difundirla.

Hoy he podido compartir con ellos y ellas esta reflexión.

Así se expresaba durante su primer turno de exposición en el transcurso de la presentación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Amigable con la Infancia:

Y pasó a enumerar una serie de objetivos a alcanzar, algo difícilmente realizable viendo la situación de apreturas económicas que los españoles padecen bajo la égida del Ejecutivo sanchista:

Hay algunos ejemplos como conseguir un trabajo decente, que los salarios más bajos, que como sabéis es el salario mínimo interprofesional, sea lo más alto posible para que la gente precaria viva mejor, que tengamos mejores políticas de igualdad para que los hombres y las mujeres sean iguales en derechos en nuestro país. Todo eso es lo que recoge también la lucha contra la emergencia climática, todo esto es lo que recoge esta estrategia y me gustaría contar con vuestra ayuda para poder darle difusión. Estoy segura de que cuanto más gente la conozca, más rápido llegaremos a esos objetivos comunes.

Obviamente, el discurso de Belarra y la utilización de esos menores no sentó precisamente bien en las redes sociales que cargaron duramente contra la titular morada de Derechos Sociales:

A ver como le explican los niños a sus papas que no deben preocuparse de pagar la luz con ministras tan simpáticas.

El futuro que le dejamos o el que le dejáis. Un país completamente endeudado, un país que habéis endeudado hasta límites insoportables para poder mantener a vuestros chiringuitos, vuestros paniaguados vagos y maleantes,.por no perder el poder. Banda de carroñeros comunistas.

Con vosotros futuro? Si lo que queréis esque no sepan nada para poder controlarlos . Queréis borregos pero no lo vais s conseguir TIC TAC… FUERA IROS Y APRENDER SER PERSONAS COMO DIOS MANDA VS VUESTRAS CASAS.

— EncarnaciónGilJordán (@EncarnacinGilJ1) September 2, 2022