Sánchez ‘muere matando’: su salvaje plan contra Díaz Ayuso antes de dejar Moncloa

A estas alturas nadie discute la difícil personalidad de Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno. Expertos en psiquiatría e incluso recientemente excompañeros de partidos, como Rosa Díez tal y como publicaba Periodista Digital, han definido al también líder del PSOE como una persona con rasgos psicopáticos.

Diagnósticos a un lado, lo cierto es que quien le conoce bien sabe que Sánchez tiene un carácter vengativo. Lo detalla bien el portal Moncloa.com –y recogemos en PD– que recalca que “en su carrera política no ha perdonado a prácticamente nadie de todos esos socialistas con los que coincidió y no apostaron por él. Pues bien, fuentes de Ferraz dejan claro que el presidente del Gobierno mantiene también esta actitud con algunos votantes madrileños. Los malos resultados del PSOE en la capital fueron el principio, pero el que Isabel Díaz Ayuso se hiciera con prácticamente la mayoría absoluta en la Comunidad le dejó claro al líder del Ejecutivo que en la capital no era bienvenido”.

Según esta información, Sánchez se ha propuesto a un año de las elecciones “descapitalizar” Madrid del modo más rápido posible. Y la forma es privando a la capital de acoger determinadas sedes.

No es que Sánchez quiera llevar la contraria a la mayoría de las capitales del mundo, pero lo cierto es que el PSOE tiene claro que, tras las elecciones de mayo, Madrid está perdido. El presidente ha sido especialmente complaciente con aquellos partidos que han vendido que la capital no era precisamente “aliada” de otras grandes ciudades o comunidades autónomas. Hablar de los comentarios de ERC o de los del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, son solo algunos de los ejemplos que escenifican esta realidad, dice el citado portal.

El PSOE entiende que Sánchez quiere castigar a Madrid porque es un territorio donde no saca votos.

El mejor ejemplo que escenifica estos castigos se dejó ver a finales de agosto, cuando el presidente del Gobierno tanteaba la posibilidad (una certeza en el Ejecutivo) de que la Agencia Estatal de Salud Pública no se vaya a ubicar en Madrid. Ya no hablamos de que haya abierto un proceso por el cual se elija de forma democrática cuál debería ser la ubicación, sino que ha descartado la idea de que se instale en Madrid. Cualquier otra comunidad autónoma tiene todo el derecho del mundo a optar a ella. Todas menos la gobernada por Ayuso, explica el citado portal.

El Consejo de Ministros aprobó en marzo un decreto para descentralizar Madrid. El problema es que este proceso se ha quedado algo estéril mientras ha avanzado la legislatura y Sánchez no quiere dejar la Moncloa sin consumar su plan de alejar de la capital algunas instituciones públicas importantes. No porque crea que le viene bien al país, sino porque Sánchez se ha obsesionado con castigar Madrid, tal y como detallan algunos de los compañeros de partido, especialmente del PSOE-M, recoge Moncloa.com.

Este “desprecio” de Sánchez por todo lo que huela a Madrid también lo han sufrido los socialistas madrileños. La sensación en el partido de que desde Ferraz les han ninguneado constantemente, el hecho de que el exjefe de gabinete del presidente hiciera las listas a su antojo o que siempre les hayan tratado como una delegación de segunda no incluyendo en el Gobierno a los pesos pesados del PSOE-M dan cuenta de ello.