Sopapean a Podemos por utilizar el supuesto intento de asesinato a Kirchner para poner en la diana a la derecha

El asunto empieza a oler peor que un túmulo mesopotámico recién abierto.

El intento de asesinato de la que fuera presidenta argentina, la controvertida Cristina Fernández de Kirchner, comienza a estar muy cuestionado y empieza a barajarse la teoría del montaje.

Mucho más cuando ha salido en tromba la tribu de Unidas Podemos.

Y no tanto por solidarizarse con la política populista, que también, sino porque el partido morado ha aprovechado la tesitura para, qué casualidad, cargar las tintas contra la derecha:

El intento de asesinato de Cristina Kirchner no es un hecho aislado: defender la justicia y los avances sociales te pone en la diana de quienes ven amenazados sus privilegios.

Los tuiteros afeaban la actitud de los podemitas y recordaban que, amén de que Kirchner siguió firmando autógrafos varios minutos después de ser apuntada con una pistola, algo similar trató de hacer Pablo Iglesias cuando la famosa carta con balas, un hecho que después de un año largo de producirse, abril de 2021, aún no se ha esclarecido quién estuvo detrás de dicho envío:

Cómo es posible que tras un ataque con un arma a su cabeza siga firmando autógrafos y se suba al coche? El libro que firmaba es suyo, no? No lo entiendo. https://t.co/kVCzvhrEmk

No entiendo como no se dio cuenta de que le habían apuntado con una pistola y se agachó igual a coger el libro que se había caído para firmarlo.

Como hace con una mano en su cabeza y sigue para coger el libro. No entiendo.. https://t.co/k5qIBAB0jw

— Lúa 🌙 (@Moni_garca) September 2, 2022