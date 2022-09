Santiago Abascal: «Un día sí, y otro también, la delincuencia impune degrada los barrios de toda España»

El vídeo es demoledor.

De ahí que a Santiago Abascal, líder de VOX, no le falten razones a la hora de poner el grito en el cielo sobre lo que está sucediendo en España.

En cualquier calle, barrio o casco histórico capitalino se puede presenciar, y a plena luz del día, lo acontecido en Reus (Tarragona), un robo y un apuñalamiento sin que se pueda hacer nada por evitarlo:

Como otros seguidores de Abascal comentan, lo peor del asunto ya no es en sí la agresión.

Y es que mientras ese joven de 18 años que apuñaló a otro chico en una calle de Reus (Tarragona) para quitarle el teléfono móvil, personas que estaban por la zona optaron por grabar la escena antes que socorrer a la propia víctima.

Lo malo no es que apuñalen a una persona lo malo es que la gente que pasa no hace nada pero si graban

No sé quién son peores si los que están robándole o los que miran y graban sin hacer nada,en conclusión detención a los HP que le robaron y multa al que graba impasible.

— pilar (@pilar61782158) September 4, 2022