Sevilla ahoga a Sánchez en su primer baño de masas: «¡Fuera, que te vote Txapote!»

Era de esperar.

Por mucho que el PSOE y el propio Gobierno socialcomunista de España se empeñaran en que la presencia de Pedro Sánchez en esa ‘tourné’ por 30 localidades que arrancaba en Sevilla fuese un baño de masas, lo cierto es que la realidad fue muy diferente.

Porque antes de llegar al escenario acotado por cargos, afiliados y simpatizantes socialistas en la capital hispalense, el presidente socialcomunista tuvo que atravesar unos metros antes de llegar al lugar escogido.

Justo el tramo que los organizadores no pudieron manipular a su antojo. Porque el acto en sí no estaba destinado, precisamente, para la gente, sino para los adeptos al PSOE, los palmeros de un Sánchez dispuestos a dejarse la piel de las palmas de la mano en aplaudir ovejunamente a su líder.

Allí, en el exterior del recinto donde iba a dar su mitin, miles de personas le aguardaron para decirle a la cara que estaban en contra de su gestión y, especialmente, que no tragaban con el indigno gesto perpetrado en esta semana que se cierra, la del acercamiento a cárceles del País Vasco de etarras como el asesino de Miguel Ángel Blanco, el sanguinario Txapote, o Henri Parot.

De ahí que hubiese varias pancartas en las que se podía leer «Fuera Sánchez» y «Sánchez, que te vote Txapote».

Sin embargo, el inquilino de La Moncloa, que gasta jeta de hormigón armado, se permitió el desvarío de tomarse, al menos de cara a los asistentes a su mitin confeccionado a mayor gloria suya, a la ligera las protestas de los ciudadanos:

Gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis… incluso también a incluso a aquellos que muestran, la verdad tener bastantes pulmones. Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas; estamos haciendo muchas cosas por los sevillanos y sevillanas y por los españoles y españolas.