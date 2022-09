Sergio Sayas desmonta en dos minutos los argumentos de Nadia Calviño en contra de reducir ministerios

El vídeo es para verlo en sesión continua.

Sergio Sayas, diputado de Navarra Suma, deja en paños menores a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

La máxima responsable de equilibrar las cuentas del Gobierno socialcomunista desdeñó la posibilidad de reducir el volumen de la Administración General del Estado.

Dicho en plata, Calviño se negó en redondo a recortar ministerios con una coletilla muy clásica: «¿Y eso qué aporta?».

El parlamentario navarro no dudó en contraatacar y darle a la titular económica toda una lección de cómo gestionar el gasto público:

Una cosa que le cuesta entender a la izquierda es lo de la eficiencia en el gasto público. Entiendo que a alguien de izquierdas le cueste comprenderlo. Por eso, probablemente, no me ha entendido lo que he querido decir. Evidentemente, reducir ministerios es el chocolate del loro, claro que sí. Pero es que chocolate a chocolate hacemos una tableta. Y es que este loro come mucho chocolate. Este loro que tenemos en España, que es el Gobierno, como mucho chocolate.