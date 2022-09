Don Juan Carlos estalla: se enfrenta al Rey Felipe y toma una decisión de impacto internacional

El rey Felipe VI se mostró “profundamente apenado por la triste noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II”. Así lo expresó a través de un telegrama que envió a Carlos de Inglaterra, a quien ya se refirió en el encabezado del mensaje como “Su Majestad, querido Carlos”.

Tras conocerse la noticia de la muerte de la reina de Inglaterra, Juan Carlos I ha transmitido que le gustaría asistir al funeral, pese a que en principio Carlos Herrera informaba este viernes 9 de septiembre desde Herrera en COPE que el Emérito no asistiría al funeral de Estado porque entendía que era su hijo el que tendría que representar a España.

Según informa El Confidencial Digital, algo ha cambiado. Juan Carlos I, el rey emérito, que en estos momentos continúa residiendo en Abu Dabi, planea solicitar a La Zarzuela que estudie la posibilidad de que él acuda al funeral de Isabel II en Londres, que se celebrará el noveno día después de la notificación de su muerte.

No se pasa por alto que Juan Carlos I se encuentra envuelto en un proceso judicial en Londres tras la demanda de Corinna Larsen por un supuesto delito de hostigamiento, difamación y vigilancia ilegal, una decisión la del Emérito que sin duda tendrá repercusión mundial no solo porque podría ser el reencuentro internacional entre padre e hijo (Felipe y don Juan Carlos) sino también porque los focos de la prensa sensacionalista británica, y la no sensacionalista, se pondrían en Juan Carlos I precisamente por esos asuntos judiciales pendientes.

A la espera de lo que decida la Casa Real, según han confirmado a Periodista Digital fuentes próximas a Palacio, la petición del Rey emérito ha cogido “por sorpresa” a la Casa que no ve adecuada la presencia de don Juan Carlos por los asuntos legales que aún le acechan en Gran Bretaña. En Zarzuela, mientras tanto, dan por hecho que Felipe VI y doña Letizia encabezarán la representación española, pero don Juan Carlos ha trasladado a su entorno su deseo de asistir también, junto a la reina Sofía, aunque en un discreto segundo plano. Y así se lo transmitirá a la Casa del Rey, tal y como recoge ECD.

Tal y como les hemos informado en PD, hay que recordar que la Familia Real británica y la española mantienen estrechos vínculos de consanguinidad. El abuelo de doña Sofía, Constantino, era hermano de Andrés de Grecia y Dinamarca, padre del difunto Felipe de Edimburgo.

Relación estrecha

Según recuerda el citado medio, los vínculos de afecto de la monarquía española con Isabel II se han mantenido a lo largo del tiempo. Felipe VI y la reina Letizia realizaron en 2017 su primer viaje oficial como reyes a Gran Bretaña, hospedándose en el Palacio de Buckingham.

Los reyes de España regresaron al Reino Unido en 2019, en esta ocasión para que don Felipe recibiera de manos de la reina Isabel II de Inglaterra la Orden de la Jarretera.