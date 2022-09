UNIÓN SINDICAL ESTUDIANTIL ES LA ASOCIACIÓN BAJO LA QUE SE ESCONDEN ESOS COBARDES ZARRAPASTROSOS

Macarena Olona se crece ante la amenaza de boicot a su conferencia por parte de unos estudiantes izquierdistas

La ex de VOX, clara y contundente: "No dejaré que el totalitarismo venza y no pienso suspender la conferencia"