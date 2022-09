Sánchez, acorralado por los suyos: 8 de cada 10 votantes del PSOE dicen no a sus impuestazos

Soberbio palo por parte de los suyos.

A Pedro Sánchez, ténganlo por seguro, debe de habérsele atragantado el primer café de la mañana.

Y no es para menos.

La ‘ocurrente’ solución de subir impuestos de manera indiscriminada para capear la crisis que acucia a España no cuenta con el respaldo de la sociedad española.

Pero lo más sangrante es que, según la encuesta de GAD3 que publica este 11 de septiembre de 2022 el diario ABC, el 78% de electorado del PSOE se muestra diametralmente en contra de la presión fiscal con la que el inquilino de La Moncloa está ahogando a los ciudadanos.

Es decir, prácticamente 8 de cada diez potenciales votantes de la formación de la calle Ferraz no está por la labor de tener que rascarse aún más el bolsillo para que Sánchez pueda mantenerse en la poltrona.

Y tampoco los partidarios de la formación que conforma la otra parte del Ejecutivo, Unidas Podemos, dan precisamente saltos de alegría. El 75% de sus electores se oponen a los impuestazos decretados por el mandatario socialcomunista.

Yendo a impuestos concretos, un 72% de los votantes del PSOE se inclina a comprar la propuesta reclamada desde el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de cara a bajar el IRPF.

A nivel global, sobre otras medidas implementadas por la Administración Sánchez, tampoco convence a los ciudadanos la limitación del aire acondicionado y de la calefacción.

No obstante, el 60% de la masa de votantes socialistas no ve con malos ojos la medida, pero es curioso que 4 de cada diez electores del PSOE no apruebe la medida.

EN CONTRA DEL INDULTO A GRIÑÁN

A puertas, como quien dice, de dos relevantes citas electorales como son las autonómicas y municipales de mayo de 2023 y las generales para finales del mismo año, los simpatizantes del PSOE también se muestran críticos con la postura de Sánchez y de parte de los dirigentes del partido de apoyar el indulto a José Antonio Griñán.

El 59% de los socialistas dice no a esa medida de gracia para el que fuera expresidente de la Junta de Andalucía.

Pero del 41% restante, solo el 25% dice sí a la concesión del mismo, mientras que un 16% se abstiene de responder a esa pregunta.

Tampoco entusiasma el indulto a Griñán en la acera de Unidas Podemos. Tanto es así que ni siquiera se alcanzan los 2 de cada diez votantes morados que estén a favor de darle ese trato de favor al que fuera expresidente andaluz.

¿ADELANTO ELECTORAL?

Ante la situación económica por la que atraviesa España y que, sin duda, también afecta al desarrollo político, los españoles no dudan en reclamar que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales.

Aunque muchos dirigentes autonómicos del PSOE tiemblan ante la posibilidad de un súper domingo en el mes de mayo de 2023, lo cierto es que el presidente del Gobierno socialcomunista se niega a tal posibilidad, sobre todo porque en la segunda mitad de 2023 le tocará ejercer la Presidencia de turno de la Unión Europea.

Aun así, prácticamente el 50% de los españoles exige esos comicios anticipados, si bien dentro de la esfera socialista ese porcentaje se reduce a 1 de cada 3 electores.