Tezanos se saca de la manga un sondeo patético del CIS para decir que Sánchez ganó a Feijóo en el Senado

Una nueva ‘ocurrencia’ para alabar al presidente.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este 14 de septiembre de 2022 una ‘encuesta flash’ que mide la opinión de los ciudadanos sobre el cara a cara que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 6 de septiembre de 2022, en el Senado.

El CIS de José Félix Tezanos se ha sacado de la manga un sondeo en el que asegura que el ganador del ‘debate’ sobre ahorro de energía lo ganó, de forma clara, Sánchez. De acuerdo a los resultados presentados por el ente, el 29 por ciento de los encuestados estima que el presidente de Gobierno fue el ganador. Por su parte, el 24 por ciento consideraron que fue Feijóo el que se impuso.

Un dato que no pasa por alto es que el 78,8 por ciento de los encuestados afirmó no seguir el debate. Esto habla del desinterés entre los votantes sobre este primer encuentro entre los dos rostros más visibles de la política española en la actualidad.

El encuentro entre Feijóo y Sánchez, promovido como debate, tuvo poco de este formato y más de mitin político del presidente. El cara a cara estuvo marcado por los insultos de Sánchez a Feijóo, el tono conflictivo y los reproches mutuos.

El líder del Ejecutivo no tenía ningún límite para su intervención y además, contaba con la potestad de cerrar el encuentro. Sánchez habló durante más de dos horas, un total de 132 minutos. En concreto, intervino 65 minutos en el inicio, 47 de réplica y 20 de dúplica. El senador Feijóo apenas contó con 27 minutos para su intervención. Tuvo siete minutos de cortesía y veinte a los que podía emplear en réplica y dúplica. Este formato fue acordado en la Mesa de la Cámara alta previo al encuentro.

El líder del Partido Popular aprovechó sus primeros 15 minutos para derrumbar los grandes bulos económicos que lanzó el líder del PSOE, como que existe una mejora en el mercado laboral y que España es el país que más crece entre las grandes economías europeas.

Dos grandes mentiras que el ‘popular’ dinamitó en pocos minutos tras recordarle que “en España tenemos el doble de paro que en la media de la Unión Europea” o que “cómo se puede crecer más que nadie y al mismo tiempo menos que nadie… los datos solo indican una recuperación de la caída registrada en la crisis de la pandemia”.

En cuanto a los insultos recibidos por parte del presidente, Feijóo indicó que “no me ofenden sus improperios, ya que hablan más de usted que de mí. Lo que me preocupa es que mientras su ministros insultan, no se ocupan de lo que realmente deberían estar haciendo”.