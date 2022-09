Juan Lobato (PSOE), candidato a suspender en las urnas: rechazo frontal a su idea de abrir 11 meses los colegios

Es la irrelevancia política elevada a la enésima potencia.

Juan Lobato, líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, demuestra con cada una de sus intervenciones y planteamientos por qué Pedro Sánchez prefiere colocar en su puesto de cara a las elecciones a la Comunidad madrileña a uno de sus ministros.

La última ocurrencia del socialista en la Cámara madrileña fue la de proponer que los colegios públicos para niños de 3 a 12 años permanecieran abiertos desde el 1 de septiembre al 31 de julio para así favorecer la conciliación familiar.

El portavoz socialista justificó su propuesta aduciendo que así «se fomenta la conciliación de la vida familiar y laboral de una forma flexible porque es un servicio que puede ser usado en función de las horas que se necesiten. Se lucha contra la pobreza infantil porque se garantizan dos comidas saludables a los menores. Y, al fomentar la conciliación, se evitan reducciones de jornada o excedencias indeseadas que reducen los ingresos familiares. Los menores que asisten a centros concertados podrán hacer uso del servicio de conciliación en su centro público más cercano».

Sin embargo, la idea no caló entre los ciudadanos que, lejos de aplaudirle, le echaron el planteamiento al piso:

No se me ocurre una mejor idea que dejar a un niño de 3 años 12 horas en un colegio. Estás como una redagera, Juanito.

1º) Eso no es conciliar,es usar los colegios como rediles para niños. 2º) El colegio tiene la función de formar y educar, no la de servir de lugar de encierro de los niños mientras se esclaviza a los padres. 3º)Conciliar es favorecer que exista una vida profesional y una familiar

Por q no en Andalucía donde estuvisteis 38 gobernando?

Por q no en Extremadura?

Por q no con Felipe González, Zapatero o con nuestro EMBUSTERO Antonio?

Ah, porque es un medida POPULISTA sin aplicabilidad:

los maestros y profesores -vuestra granja de VOTOS- NO os votarían. pic.twitter.com/w4DUSuXv4i

— Cornelia Cinna Minor (@CorneliaCinna) September 13, 2022