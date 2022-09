La exministra Trujillo (PSOE), que ‘regaló’ Ceuta y Melilla a Mohamed VI, cobra de una universidad marroquí

La exministra socialista María Antonia Trujillo sigue avanzando en su traición a la unidad de España.

Quien fue la ministra de Vivienda del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero entregó Ceuta y Melilla a Mohamed VI el pasado 2 de septiembre cuando afirmó que “la reivindicación marroquí (sobre ambas ciudades autónomas) está plenamente justificada, inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable”.

Es importante recordar que la antigua ministra del PSOE, profesora de Derecho Constitucional, fue destituida de su último cargo como Consejería de Educación de España en Rabat el pasado mayo. Una situación que aprovechó Mohamed VI para ‘ficharle’, según desvela en exclusiva el periodista Alejandro Entrambasaguas en ‘El Debate’.

La socialista estaría siendo pagada por la principal universidad pública marroquí desde el pasado mes de junio, según el citado medio.

En concreto, Trujillo trabaja en el campus de Larache de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, una institución pública dependiente del Ministerio de Educación de Marruecos. Allí se encarga de gestionar proyectos de cooperación universitaria.

«El vínculo entre Trujillo y la Universidad Abdelmalek Essaâdi se remonta a la etapa en la que ejercía de consejera de Educación de la Embajada de España en Marruecos. Allí conoció a los que hoy son sus jefes: Saaid Amzazi, ministro marroquí de Educación, con quien forjó una estrecha relación de amistad que mantiene en la actualidad, y a Bouchta El Moumni, presidente de la universidad pública que hoy le da trabajo», desvelan.

Los 5 pufos de Trujillo

La ‘entrega’ de Ceuta y Melilla a Mohamed VI por parte de la socialista María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, es solo la última pifia de una lista que crece cada vez que habla.

🇪🇸🇲🇦Las palabras de la supuesta colaboracionista de Rabat y exministra socialista María Antonia Trujillo sobre Ceuta y Melilla "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos […] son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica…" pic.twitter.com/hHu3abFZOI — El periódico de la geopolítica (@delageopolitica) September 5, 2022

Pese a que la exministra aceptó a lo largo de su discurso que Ceuta y Melilla han pertenecido a España antes de que se formase el Reino de Marruecos alegó que previamente «formaron parte de los territorios que comprendían la civilización islámica (y otros pueblos mediterráneos antes) y siempre fueron reclamadas», «durante más tiempo fueron árabes que cristianas», continuó Trujillo. Y manifestó que el recurso histórico es un «argumento debatible». También defendió que «Ceuta permaneció 700 años bajo dominio de distintos reinos islámicos.

A comienzos del siglo XV Ceuta había estado controlada por varias dinastías bereberes y árabes y era uno de los puertos más estratégicos del mundo islámico», expresó.

Por supuesto, semejante barbaridad ha hecho que desde el PSOE se desmarquen para no verse perjudicados aun más, por un tema que guarda relación con Marruecos.

Sin embargo, esta no es la primera pifia de Trujillo, la lista es bastante larga, así que hemos escogido cuatro ejemplos que se suman a las declaraciones sobre Ceuta y Melilla.

2. La ‘progre’ xenofoba

El miércoles 8 de julio de 2015, durante el programa de debate político Más Claro Agua, que presentaba la periodista Isabel Durán en 13TV, tuvo uno de sus peores momentos frente a las cámaras al atacar de forma racista y xenófoba al periodista de origen argentino Luis Balcarce.

Durante el debate, el periodista le recordó a Trujillo que en su papel como ministra de Vivienda no hizo nada para detener la creación de la “burbuja inmobiliaria” que ocasionó la crisis de 2008. La exfuncionaria de Zapatero al verse retratada contestó repleta de ira: “Vete a tú país, vete a tu país”.

María Antonia Trujillo, ex ministra de ZP, manda a su país al periodista Luis Balcarce. Qué fachas estos del PP!!! https://t.co/aOFc7gDV74 — Benjamín López (@benjalh1971) October 9, 2018

Otra de las participantes en el programa, la profesora Edurne Uriarte, le señaló a la exministra ‘progre’ que lo que acababa de decir “desde posiciones de izquierda sería considerado un ataque racista y xenófobo”. Por su parte, Durán intentó sin éxito que Trujillo pidiera disculpas, o al menos retirara sus palabras.

Luego de los hechos, la cadena decidió «suspender» cualquier colaboración con Trujillo.

3. Negacionista de la burbuja inmobiliaria

En junio de 2004, cuando ya diversos expertos advertían del riesgo de una «burbuja inmobiliaria» que produciría una crisis, Trujillo llamó “irresponsables” a los que consideraban tal posibilidad.

Para la ministra, en lugar de producirse un descenso brusco de los precios de los inmuebles, se produciría un «aterrizaje suave» de los mismos, que no afectaría el patrimonio de los españoles.

En esos meses, la exministra pedía que no se diera “excesiva credibilidad a los medios económicos e instituciones que pretenden alarmar a los ciudadanos» sobre las consecuencias negativas del «boom inmobiliario».

Gracias a esta postura, no se tomaron medidas correctivas que atenuaran la crisis que se terminó produciendo.

4. La ministra autoritaria

Durante su época de ministra, Trujillo sacó a pasear su lado más autoritario cuando declaró que «los Ministerios no pactan, sino que ejecutan políticas gubernamentales», cuando fue interpelada sobre las relaciones entre Vivienda y otros ministerios, a raíz de las declaraciones del entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes.

El también ministro de Economía y Hacienda de la época, había tachado de “simplista” al plan de ayudas directas al alquiler que había propuesto Truillo. Ante esto, la respuesta de la extitular de Vivienda fue el conflicto directo con alguien que formaba parte del mismo gobierno.

5. Destitución por su mal trabajo

El último cargo público que ocupó Trujillo, el de Consejera de Educación de la Embajada de España en Rabat no terminó precisamente bien.

La Junta de Personal de los funcionarios españoles en Marruecos solicitó el cese de la exministra al frente de la Consejería, debido a las constantes quejas de los docentes de los centros españoles en ese país.

Incluso trascendió una carta dirigida al director general de Planificación y Gestión Educativa fechada el 19 de enero de este año, en la que la junta se hace eco del «mayoritario sentir del profesorado español» y manifiesta su «profundo malestar por el modo en que la actual responsable conduce la Consejería de Educación»

Los docentes afearon a Trujillo, al asegurar que su manera de trabajar «está afectando al funcionamiento de la propia consejería y al de los centros educativos, al clima de trabajo en general y a la actividad cotidiana». Además, resaltan el talante autoritario de quien era ficha de Rodríguez Zapatero, al indicar que no tiene «una comunicación mínima con las direcciones de los centros», al no responder a sus escritos ni escuchar sus propuestas, al tiempo que se mostraba «insensible y ausente, cuando no amenazante».