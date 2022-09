Isabel Díaz Ayuso (PP) se cachondea de Pedro Sánchez (PSOE), el ‘hombre blandengue’

Cachondeo a manos llenas.

Isabel Díaz Ayuso, cuya presencia en la Interparlamentaria que el Partido Popular celebró en Toledo el 17 de septiembre de 2022, tuvo una actuación magistral y dejó un momentazo que se ha convertido en viral.

La presidenta de la Comunidad de Madrid le arreó un buen viaje a la campaña emprendida por el Ministerio de Igualdad, el de Irene Montero, asegurando que se estaba ante el departamento más incompetente del Gobierno socialcomunista:

Eso sí, precisó la líder del PP, una incompetencia que a los españoles les está costando un pastizal:

Es un proyecto que ha costado cerca de un millón de euros para decirnos a las mujeres cómo debemos de comportarnos, sentir y convivir con nuestros compañeros, con los hombres. Sobre todo le dice a los hombres cómo deben ser más hombres porque a lo largo de la Historia, desde que el hombre anda de pie, no ha sido buen padre, buen marido, buen compañero, no ha sido buen empresario. No ha sido nada.