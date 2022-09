Un gobierno indecente, un ministro tramposo, Marlaska.

«Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno, por las influencias más que por su trabajo y, que las leyes no te protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio , entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada«. Ayn Rand.

Hace más de un año que el ministro Marlaska ordenó la publicación en el boletín oficial de la Guardia Civil del reconocimiento aprobado en el consejo de la Guardia Civil, en favor de los Guardias Civiles Democráticos, conocidos como los “UMDVERDES”. Profesionales perseguidos por el ejercicio constitucional del derecho de asociación, permitido y avalado por nuestro alto Tribunal constitucional en sentencia firme y que aún no se ha ejecutado y que dio la razón al impulsor de la asociación “UDGC”, el conocido como: “El Cabo Rosas”. –RA, 871-90 Sentencia año 1993. Sentencias firmes del TC y del TEDH sin ejecutar Igualmente ha sucedido con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que con clara y rotunda literalidad manifestó que la Guardia Civil había cometido delitos de detención ilegal y que todo su régimen disciplinario aplicado a los guardias civiles era delictual. –Sentencia 69966/01–. Video Tv1 Historia Democrática GC

El parlamento de España, aprobó en más de tres ocasiones que se cumplieran las sentencias y que se readmitiera a los guardias civiles democráticos con todos sus derechos, lo que no ha servido para nada, lo que deja claro que sus señorías son una muestra de la contundente basura y talante antidemocrático que vive esta nación española.

En el conjunto de los actos antidemocráticos que se vive en el circo político que vivimos en esta España destruida, donde los terroristas y asesinos son premiados y los demócratas condenados, pusimos encima de la mesa de cada ministerio y del parlamento de España la delictual Operación Columna, hecha desde el estado con medios públicos contra todos los ciudadanos y sobre todo contra los demócratas de la Guardia Civil, sin que ninguno de los que se sientan en el consejo de ministros pidiera luz, taquígrafos y una investigación de actos delictivos como nos muestra el documento hasta escrito de puño y letra. Operación Delictual Columna organizada por el estado

Todas las asociaciones profesionales existentes en la benemérita, hay instado y solicitado la readmisión de los UMDVERDES. Han solicitado la investigación de la delictual operación columna, que se califica como una operación de los estamentos nazi. Han solicitado la comisión de la verdad, pero, como de costumbre, el mismo resultado, en una democracia de pandereta donde se premia a los malos y se encarcela a los buenos.

Para terminar, No se cumplen las sentencias emitidas hace más de treinta años, no se cumplen las resoluciones parlamentarias del congreso de los diputados, no se investiga la delictual operación columna y el ministro sigue manteniendo la misma tónica que lleva a España a su descomposición.

Finalizando Ya, tenemos un ministro tramposo, tenemos un gobierno indecente, tenemos una guardia civil donde los suicidios son una lacra, tenemos una organización que da lástima y pena, pero al lado de todas las carencias tenemos a compañeros de la Guardia Civil, Policía y, FSE, que no han ni dejan un minuto de trabajar porque la justicia se imponga y porque los compañeros sean repuestos en sus derechos y en sus puestos. Ministro Marlaska, ni han podido con nosotros ni estoy seguro que puedan, cada una recoge lo que siembra. Como decía un mendigo al recoger comida: “El mal que haces permanece contigo, el bien que haces regresa a ti”. Siéntese y espere, o esperen.