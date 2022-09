Soberbia lección de Ayuso a Sánchez sobre cómo ganarse a los votantes: «¡Presidenta, presidenta!»

Un zurriagazo en toda la cara sin necesidad ni de pies ni de manos.

Isabel Díaz Ayuso dio a Pedro Sánchez toda una lección magistral de cómo saber ganarse a los votantes.

A diferencia de los actos programados por el presidente del Gobierno socialcomunista, todos previamente diseñados para evitar voces críticas, algo que no puede evitar en esos metros que le separan desde que sale del coche oficial hasta que entra en el recinto en cuestión, a la jefa del Ejecutivo madrileño la reciben con una salva de aplausos y ovaciones dentro y fuera de los auditorios.

El último ejemplo lo conformó el evento organizado por el diario de Eduardo Inda, OkDiario, en Palma de Mallorca la tarde noche del 23 de septiembre de 2022 con motivo del primer aniversario de la edición balear de ese rotativo digital.

La anunciada presencia de la mandataria de la Puerta del Sol había colgado en el Auditorium de Palma el famoso ‘no hay billetes’ desde muchos días antes.

Durante la conferencia de Ayuso fueron varias las ocasiones en las que diversos miembros del público lanzaron proclamas en favor de la política del PP madrileño.

Pero especialmente llamó la atención la intervención de dos de ellos.

Uno lanzaba esta pregunta al aire:

A renglón seguido, varios espectadores contestaron al unísono:

Y es que muchos españoles la ven como una futurible candidata a La Moncloa dentro de unos años.

La propia Ayuso agradeció la lisonja, pero dijo estar ahora mismo al servicio de los madrileños.

Además, argumentó, aún tiene que seguir fogueándose en política, ya que ella misma reconoce que hasta pocos meses antes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019 no sabía siquiera que iba a ser cabeza de cartel electoral:

Yo soy una recién llegada. Como ha dicho antes Eduardo, hace sólo tres años que no sabía ni que sería candidata y ahora me dicen que venga, a La Moncloa, y eso no puede ser así. Hay que estar al servicio de España cada uno desde su posición, desde donde entienda que puede aportar algo. Yo sirvo a España a través de la Comunidad de Madrid, que es mi capital y que me encanta. Es mucho lo que me queda por hacer y eso es más que suficiente. Los presidentes autonómicos tenemos que entender que somos sólo representantes del Estado, no dueños de nuestros terruños.