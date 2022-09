Feijóo liquida con una soberbia frase la obsesión de Sánchez contra los ricos

Alto y claro.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mandó a la lona con una sola frase a Pedro Sánchez.

El dirigente conservador, que estuvo en la clausura del XIII Congreso de los populares en Melilla, aseveró ante un abarrotado auditorio que el inquilino de La Moncloa ya raya lo enfermizo con el tema de los ricos en España:

Para Feijóo, lo único que el mandatario socialcomunista sabe hacer es derrochar a manos llenas y que los españoles tengan que pagar sus ocurrencias:

Asevera que eso de gastar el dinero lo hace cualquiera:

Poner más dinero y gastarlo lo sabe hacer hasta el PSOE, pero para gestionar con menos dinero se necesita una política distinta. El PSOE va a dejar un pufo a las futuras generaciones. No creo que sea progresista vivir a cuenta de tus hijos.

Apunta que la solución pasa por una bajada de determinados impuestos:

Recalca Feijóo que se pide una cosa sencilla de entender:

No pido más que nos devuelva a los españoles lo que hemos pagado de más por comprar lo mismo, si es que la inflación es la más alta de los últimos cuarenta años. Si los precios han subido en todo, que nos devuelva al menos los impuestos que hemos pagado. Si no puede controlar los precios, por lo menos que controle los impuestos que pagamos cuando compramos lo mismo. No ha habido un presidente que haya cobrado más impuestos por lo mismo que Sánchez, con una recaudación récord de 22.000 millones más en lo que va de año a consecuencia de la espiral inflacionista.