Olona denuncia la suplantación de su identidad al leer que ella registrará una asociación política

La historia es truculenta a más no poder.

En la tarde del 24 de septiembre de 2022, Macarena Olona subía un tuit con un enlace en el que se podía leer que la ex de VOX daría de alta en el registro del Ministerio del Interior, el 26 de septiembre de 2022, una asociación política.

Sin embargo, la que fuera mano derecha de Santiago Abascal negaba la mayor y aseguraba que tomaría medidas legales por suplantación de identidad:

Eso sí, asevera la ex de VOX que nada tiene contra la periodista del diario de Unidad Editorial que firma la noticia, Ángeles Escrivá:

Pero Olona no es de las que se quede quieta esperando que otros investiguen por ella.

A renglón seguido, publicó una serie de pantallazos que, a buen seguro, tienen relación directa con esa denuncia que ella hace sobre la suplantación de identidad que ha sufrido.

En este caso concreto, se trata de un ataque bastante repulsivo y con un audio sobre el que nos vamos a ahorrar los calificativos que realmente merece. Pero ya pueden imaginarse que de indigno y vomitivo hacia arriba:

Mis llamadas a la unidad, pensando en el bien de los españoles, están siendo respondidas con juego sucio. A todos los votantes de @vox_es que también queréis unidad, os apelo directamente: ejercer vuestra fuerza como base. Si se me ataca y me defiendo no se me puede acusar… https://t.co/1NUHrqODrs

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 24, 2022