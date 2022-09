La salvajada contra los votantes de derechas de un alcalde socialista afín a García-Page: «Son millonarios o retrasados»

De luces no debe andar precisamente sobrado.

Tener un cargo público implica, entre otras cosas, ser cauto en las manifestaciones públicas.

Da igual si es ante los medios de comunicación como en las propias redes sociales.

Lo que un político diga, aunque sea en sus cuentas personales, tiene trascendencia y, en muchas ocasiones, consecuencias.

Y eso es lo que sucede con el alcalde socialista de La Gineta (Albacete), Antonio Belmonte, quien no tuvo mejor ocurrencia que dedicarle estas palabras a aquellos ciudadanos de tendencia conservadora:

La bestialidad del primer edil albaceteño, afín al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), desató una tormenta de proporciones colosales.

Por lo pronto, desde el Partido Popular se ha instado a que Belmonte dimita de sus responsabilidades como alcalde de La Gineta o que, en su defecto, el líder de los socialistas castellano-manchegos le obligue a dejar su cargo en ese municipio.

Ana Guarinós, diputada de los populares y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, coloca en el tejado de García-Page la pelota y se pregunta si va a cesar a Antonio Belmonte o, si por el contrario respalda la manifestaciones:

El portavoz del PP de Albacete, Francisco Navarro, también lamentó las manifestaciones del alcalde de La Gineta y ha exigido al secretario provincial del PSOE, Santiago Cabañero, una explicación pública ante tamaña salida de tono, que «atenta contra la dignidad tanto de los vecinos de La Gineta y del resto de la provincia, como de las personas que sufren discapacidad física e intelectual»:

No es admisible que un alcalde se permita ciertas afirmaciones que van en menoscabo de los ciudadanos que no votan al Partido Socialista, y no es admisible que el PSOE consienta que este hecho se haya producido sin disculparse ante los vecinos de la provincia de Albacete, en un acto que revela la verdadera cara de este alcalde socialista, y que le incapacita para seguir, ni un minuto más, en su cargo como representante de los vecinos de La Gineta.