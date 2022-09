La tóxica medida de Iceta que amenaza a la salud del personal de su ministerio

Es para miccionar y no echar gota.

El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno socialcomunista, el ‘bailongo’ Miquel Iceta, tiene de uñas a los trabajadores de su departamento. Y no es para menos.

Y es que no se le ha ocurrido mejor idea al político socialista que, ante la presencia de amianto en la sede ministerial, ordenar que se traslade su despacho a la zona liberada ya de esa sustancia, pero no tener la misma celeridad para que se actúe por igual en el resto de las dependencias.

La cuestión es que el problema ya fue detectado en el año 2020, tal y como recuerda el diario ABC.

En ese momento el titular de Cultura era José Manuel Rodríguez Uribes, al que nada más llegar a sus dependencias se topó de bruces con el hecho de que las seis plantas y el sótano presentaba restos de la sustancia tóxica.

Sin embargo, desde que se tuvo constancia de esta circunstancia solo se han realizado actuaciones tendentes al desamiantado de la quinta planta, casualmente la que ocupa el ministro Iceta y los miembros de su gabinete.

De hecho, con la pandemia por Covid y por mor de las restricciones que se derivaron de la misma, gran parte de los trabajos tuvieron que posponerse y ya fue con la llegada del que fuera líder del PSC-PSOE al edificio de Cultura cuando se retomaron las labores para desintoxicar las diferentes estancias.

La sorpresa fue que, cuando tanto funcionarios como personal laboral volvieron al trabajo de manera presencial, se había eliminado la cafetería sita en la quinta planta del ministerio para llevar allí los despachos del titular de Cultura y su personal de confianza.

Y todo porque esa quinta plaza ya estaba libre de amianto, mas no así el resto de las dependencias de la sede oficial.

Y aunque desde el departamento de Iceta se intenta restar importancia a la presencia de amianto en varias áreas, lo cierto es que desde Comisiones Obreras se denuncia que:

Aunque se alegue que la exposición a la que están sometidos los alrededor de 200-300 trabajadores que acuden a diario a la sede central esté por debajo de los límites considerados nocivos, lo cierto es que no se le está dando la importancia suficiente.

Una empresa contratada por el ministerio recuerda que estar por debajo del valor límite no garantiza la protección de la salud de los trabajadores, pues aún no se ha podido determinar el nivel por debajo del cual la exposición al amianto no entraña ningún riesgo de cáncer.

Por su parte, desde el ministerio se insiste en minimizar el problema y se asegura que: