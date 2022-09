El derecho a decidir vacunarse.

Todos los días hay noticias que pasan desapercibidas no por falta de interés de la población, sino porque los medios propagandísticos y bien nutridos por el gobierno las silencian intencionadamente. Ha sido el caso del Decretazo aprobado por el Gobierno sanchista-comunista, Decreto Ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se nos puede cortar diariamente la electricidad por 3 horas. También, hace unos días, Sánchez recién llegado de su “triunfal” viaje a Nueva York, dijo tener covid, precisamente, dos días antes de que en muchas CCAA se iniciara la inyección de la cuarta dosis de la vacuna. Antes, se había preocupado por la reforma fiscal em prendida por el Presidente Andaluz, Juanma Moreno, decía que supondría una rebaja de ingresos de 90 millones de euros, pero nada dijo del regalo de 130 millones de euros que el Gobierno que preside le dio al “pobrecito” de Bill Gates en company, que además de multimillonario, es anunciador de catástrofes, con las vacunas como remedio, amén de crear y propulsar la Agenda paradisíaca de 2030. Posteriormente, negó la donación que salió de las arcas del Estado, nutrida por todos, diciendo que los 130 millones fueron a la fundación Global Fund. Aunque fuera cierto, me da igual, que lo mismo me da, la cuestión es que dicha donación la pagamos todos los españoles de nuestros bolsillos, ingresos fiscales y, dadas la enorme pobreza con colas de hambre existentes en nuestro país, debería ser empleado ese “dinerito” en donarlo a fundaciones españolas que dan de comer al hambriento.

Pero, no todas son malas noticias, hace dos días se dio a conocer un Comunicado de la Jefatura de Policía Local de Sant Joan de Moró, una pequeña localidad castellonense de apenas 3.300 habitantes, que por su legalidad y clarividencia sobre la inoculación de la vacuna, la recojo:

<Próxima a realizarse, por parte de la Generalitat Valenciana, la inoculación de la siguiente dosis de la vacuna Covid-19, se recuerda a los vecinos del Municipio que la Vacunación de la Covid-19 es VOLUNTARIA y que en ninguna circunstancia se puede obligar a nadie a recibir la vacuna experimental, y que ésta necesita de receta médica y un consentimiento informado según el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a aplicaciones de la Biología y la Medicina (hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, BOE núm. 251, de 20 de octubre, de 1999 (páginas 36825 a 36830).

En caso de que en alguna empresa o entidad pública o privada se exija vacunación de la Covid-19 para seguir trabajando se debe denunciar al responsable o funcionario público que lo exige por un posible delito de COACCIONES tipificado en el Código Penal, art. 172.1.

Además que dicho comunicado policial se ajusta fielmente a la legalidad española, europea e internacional, lo sorprendente es que provenga de un pequeño pueblo de la llamada España vaciada, rural, abandonada y olvidada, por todo ello debemos decir ¡chapó! por esos policías, a veces tan vilipendiados, por servir a sus ciudadanos, informándoles de sus derechos y libertades, además de las acciones que pueden emprender en el caso de que se vean afectados y trasgredidos.

A tal respecto, como he dicho hace dos años, debemos recordar que, en un arrebato de autoritarismo, algunos políticos de distinto signo y miembros de la comunidad médica ya propagaron a bombo y platillo la obligatoriedad de la vacuna. Si no estabas vacunado eras un descatalogado, un ser inferior privado de tus derechos y libertades, en muchos casos no podías trabajar, ni viajar, tampoco entrar en centros oficiales, comerciales, restaurantes, bares, etc. Fue la forma encubierta de santificar la obligatoriedad de la vacuna. Todo un atropello y un disparate. Una arbitrariedad absoluta, que constituye la voladura de todas las reglas, dado que vulnera flagrantemente la CE y el Derecho Internacional. Supuso patear los derechos y libertades de los españoles.

El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, debió difundir un Comunicado como el que ahora ha difundido, con mucho acierto, la Policía Local de Sant Joan de Moró, para que el ciudadano ejerciera libremente el derecho de decidir vacunarse o no, sin coacciones mediáticas de los manducas de cualquier gobierno. Ahora, aún está a tiempo de comunicarlo.