Bombazo en la política nacional: filtran la sorprendente sustituta de Macanera Olona en VOX

De momento no hay confirmación alguna por parte de las dos formaciones. Periodista Digital se ha puesto en contacto con fuentes solventes tanto de PP como de VOX para intentar confirmar un rumor que se extiende no solo en las redes sociales sino en portales de opinión política como Alerta Nacional.

Según estas informaciones, la formación de Santiago Abascal habría fichado a Cayetana Álvarez de Toledo, de esta forma dejaría el Partido Popular formación que le da su escaño, para que sustituya a Macarena Olona en las funciones de portavoz de VOX en el Congreso de los diputados.

“La idea que tiene el partido de Santiago Abascal es la de que sea la ‘sustituta natural’ de Macarena Olona, a quien ya han cerrado las puertas en público. Fuentes directas del partido aseguran que Vox ultima el fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo para matar dos pájaros de un tiro: el primero, contar con un revulsivo de cara a las elecciones autonómicas, municipales y las propias generales; y el segundo, buscar una sustituta que evidencia de forma clara que Olona ya no tiene cabida en VOX”, apuntan desde el citado portal.

Estas mismas fuentes destacan que “a nadie en el PP le extraña que Álvarez Toledo acabe entre las filas de VOX. Ya no solo por su discurso, sino por el hecho de que la diputada popular había roto la disciplina de voto en más de una ocasión, por no hablar de que no mantenía buenas relaciones en Génova con los suyos. El último ‘feo’ de Cayetana Álvarez de Toledo a su partido se producía cuando rompiera la disciplina de voto para votar a favor de un 155 para garantizar el castellano en Cataluña. Álvarez de Toledo siempre ha sido más cercana ideológicamente a VOX que al Partido Popular, pero la salida de Macarena ha dejado una vacante que VOX ha querido cubrir con la famosa diputada”.

Cayetana Álvarez de Toledo.

Con la salida de Olona de VOX siendo ya una realidad, esta información apuntala el supuesto fichaje de la formación de Abascal recordando que Cayetana Álvarez de Toledo ha consumado su divorcio con el PP. Desde Pablo Casado, la parlamentaria entraba sola en todos los congresos y tenía dificultades para reunirse con los pesos pesados de Génova. Era común verla aislada, excepto cuando quedaba a alguna comida íntima rodilla con rodilla con el expresidente del Gobierno José María Aznar”.

Además señalan que “el romper la disciplina de voto nunca ha sido un problema para ella, pero el hecho de que lo haga con la nueva directiva del Partido Popular ha dejado claro que Álvarez de Toledo no le debe absolutamente nada al PP”.

Y, por último, reconoce el portal AN que “la idea sobre dónde orientar el fichaje de Álvarez de Toledo aún está relativamente verde. Queda claro tanto para el PP como para Vox que el fichaje es una realidad. Pero no saben qué hacer con ella. Dejarla en las listas para las elecciones generales es el mínimo pactado, pero también caben otras opciones, como las que llevaron a Macarena Olona a Andalucía. Lo cierto es que de momento solo se plantea el fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo (al menos a ojos de VOX) para dejar claro que hay una sustituta para Olona, quien lleva tiempo llamando a la puerta para volver a la primera línea de la política”.