¡Con un par! La valentía de un edil de Ciudadanos en Figueras que pone histéricos a los separatistas

Esta es la Cataluña real, la autonomía en la que al discrepante se le acalla.

Y entiéndase por discrepante a aquel que defiende los principios constitucionalistas.

El último ejemplo lo conforma Héctor Amelló, edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento gerundense de Figueras, que vio como el gesto de colocar sobre su mesa una taza con el lema ‘La república no existe, idiota’ provocó que la alcaldesa, Agnés Lladó (ERC) procediera a expulsarle del pleno con la aquiescencia del Partido Socialista, socio en el gobierno municipal:

Por esta taza en mi mesa, la alcaldesa de ERC de #Figueres, con el visto bueno del PSC, me ha expulsado del Pleno. A mi no me callarán los que se saltan las leyes, cuelgan pancartas partidistas y silencian a los constitucionalistas. En @CiutadansCs siempre plantaremos cara. pic.twitter.com/UK7R6c03Ps — Héctor Amelló Montiu (@Hector_Amello) October 3, 2022

En declaraciones al programa ‘La Noche de Dieter’ (esRadio), el concejal naranja explicó cómo acontecieron los hechos:

Yo saco una taza donde pone el lema ‘La república no existe, idiota’ y a partir de ese momento los partidos separatistas entran en ebullición y la alcaldesa, de ERC, con la connivencia del Partido Socialista, que es con el que están gobernando, me dice que o bien retiro la taza de la mesa, o bien me va a expulsar del pleno. Evidentemente, le digo que no voy a retirar esa taza de encima de la mesa y entonces pasa a expulsarme del pleno y me obliga a abandonar la sala. Y todo esto lo hace sin concederme la palabra ni sin el derecho a réplica, con lo que considero que están vulnerando mis derechos de participación política.

Denuncia la doble vara de medir de los independentistas a la hora de manejar el concepto de la libertad de expresión:

Pero, sobre todo, lo que se pone en evidencia es el uso del concepto de libertad de expresión que tienen los partidos separatistas donde ellos puedan hacer absolutamente lo que quieran. Pueden venir con sus lazos, con chapas, con camisetas que llevan los lemas que consideran oportunos y entonces no pasa absolutamente nada, no se expulsa a nadie o pueden colgar una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Figueras haciendo un uso absolutamente partidista de la institución y no pasa absolutamente nada.

Añade que mientras ellos pueden quemar banderas españolas o injuriar al Rey, los constitucionalistas no pueden criticar las atrocidades del separatismo: