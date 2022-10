Los Miserables. Marlaska y una tal María.

Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Martin Luther King Jr.

Nuevo desprecio a los “Guardias Civiles”, y a sus recursos humanos que se juegan la vida por las calles de España, y lo hacen con las más bajas retribuciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahora hay fallecidos en acto de servicio de primera y otros anónimos que no se nombran, los de segunda.

Otro año más llega el día de la Patrona y la casta corrupta, sin resolver los derechos de los Guardias Civiles democráticos. Todo ha cambiado para que todo siga igual. Con un agravante, “Hay asesinados en acto de servicio de primera que se nombran y otros de segunda que se olvidan. La Institución no ha podido llegar a menos. Todos los colectivos deben unirse y levantarse para terminar con el maltrato secular. Obligan la decencia, el buen servicio y terminar con la indignidad.

Créanselo y mírenlo, los que nos gobiernan representados por Marlaska y por María Gámez, ambos del club de los denominados «progues» y que viven de su cuento y de las grandes retribuciones que pagamos todos, es decir, de la política, no han podido llegar a más ni los guardias civiles a menos. A la hora de recordar a los guardias civiles muertos en acto de servicio, sólo se acordaron del Jefe, olvidándose de otros seis guardias civiles. Si Perico hubiera estado vivo sería el primero en protestar. Con esta actitud muestran su altitudes, muestra la falta de dignidad y respeto hacia las personas y el desprecio supino a todo el colectivo que forman la Benemérita Institución Guardia Civil.

El malestar contra Marlaska, y contra su Directora General María Gámez, salta a las redes y lo hace con un gran enfado reproducimos algunos: «Decepcionante las alocuciones de María Gámez y Grande Marlaska en el acto de celebración de la Patrona de la Guardia Civil ayer en León. Seis –6– fallecidos en acto de servicio y expresa mención solo de uno, el jefe, no eran veinte ni treinta,–20 ni 30–, sólo seis –6–. Y Marlaska y la María hablando de valores e igualdad… Y de los guardias civiles expulsados por solicitar derechos constitucionales ni mención.

Dos personajes indignos, uno Juez y político y la otra Política y Político, que no sólo demuestran incapacidad en sus cargos, sino, maldad en sus obras diarias. Uno como juez que se olvida de cumplir las sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, —sentencia TEDH 69966-01- en relación a los guardias civiles democráticos separados del servicio por solicitar permiso para solicitar un derecho legal como es el de asociación.

Epílogo. El Juez y político Marlaska, dice que la Institución Guardia Civil es la más valorada, pero en la práctica la peor tratada, la peor pagada y asimilada a los esclavos del siglo veintiuno. Marlaska, permite el crimen de estado. Operación columna El Ministro juez y político y la política siempre política, Maria Gámez dicen que, los muertos en acto de servicio no son lo mismo, sino los jefes de primera y el resto de segunda. Con esta actitud muestran que su dignidad e inteligencia están al mínimo y no hablar del abandono que hacen con los Guardias Civiles Democráticos, que estos cobardes, ministro y directora general ni han nombrado y no han rehabilitado a pesar de haber sido reconocidos y publicados en el consejo de la Guardia Civil y en su boletín oficial. Otra patrona más sin derechos, otra patrona más con políticos corruptos que no cumplen las sentencias ni investigan la delictual «Operación Columna». Operación Delictual Columna