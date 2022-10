Hasta muerto tendrá que seguir pagando a los ocupas.

El ciudadano al juez: «Simplemente te pido que no seas una lumbrera, sino, que uses la inteligencia».

Lo que vamos a relatar ocurrió en Porriño –Pontevedra—un anciano de ochenta y siete años emigrante retornado español, que se tuvo que marchar a la emigración y trabajar de día y de noche para poder tener una vida decente, retornó a España debido a la situación de crisis social que vive Venezuela. Logró comprar una vivienda que alquila para poder unir sus rendimientos a su miserable pensión. Alquila la vivienda y acaba por tener ocupas en la misma, no cobra el alquiler y además se ve obligado a soporta todo lo que esto conlleva.

El caso es el siguiente; arrienda la vivienda de su propiedad a una señora, ésta se marcha a vivir a otro municipio con su pareja y deja a una pareja amiga, ésta establece su centro de negocio y vida en la misma y no paga nada, ni alquiler, se requiere a la inquilina para que pague y ésta trata de echar a los ocupas sin conseguirlo, entregando las llaves, quiere cambiar la cerradura y para ello llama a un cerrajero para que la cambie, los ocupas llaman a la guardia civil que lejos de apoyar al propietario, les indica que ni el propietario ni la inquilina tienen derecho alguno que son los ocupas los que tienen derecho para quedarse y vivir en ella completamente gratis.

El propietario ya había iniciado acciones civiles previas a la acción penal, sin resultado alguno porque no se dicta un auto de búsqueda y localización y por la clara desidia, abandono y retraso que en ella se ha instalado y especialmente desde la pandemia.

El anciano presenta una denuncia penal en la guardia civil acompañando a la misma toda la documental, consta en autos. Los funcionarios judiciales se personan en el domicilio en infinidad de ocasiones buscando a la inquilina que no vive allí, ya en la demanda se le había indicado y toman nota de lo que le dicen los ocupas, que no tienen contrato de arrendamiento ni pagan arrendamiento, consta en los autos.

El propietario por el tipo de delito que se persigue puede defenderse a si mismo y como carece de medios económicos para soportar la situación, se persona en el juzgado pidiendo el expediente para poder defenderse a si mismo. Siendo maltratado en varias ocasiones sin que pudiera ejercer su derecho a la defensa y mucho menos que le entregaran el expediente. Como todo eso fue reiterado, optó por hacerlo todo por escrito y dando cuenta del maltrato sufrido presentando denuncia contra el letrado de la administración de justicia, al ministerio de justicia y ante el Consejo General del Poder Judicial. El resultado fue que tuvo que contratar abogado para para poder expulsar de su propiedad a los ocupas, ya que el letrado de la administración de justicia le impidió ejercer sus derechos y además le obligó a que para poder ejercer cualquier derecho tenía que nombrar abogado y procurador.

Si todo lo relatado es un esperpento y puede derivar en responsabilidades disciplinarias y o penales, las partes fueron citadas a juicio y la parte denunciada asistió sin abogado, suspendiendo el Juez el acto judicial para volver meses después a citar a las partes, lo que sin duda es una imprudencia por parte de la oficinal judicial y el Letrado del juzgado que supuestamente no cumplió con sus cometidos. Celebrada la vista en segunda citación, los ocupas no asistieron, el Fiscal pidió condena para los ocupas, y su abogado de oficio que la pena fuera sustituida por multa, y el juez en menos de tres días emite una sentencia que analizada por expertos en el derecho, la califican como una aberración jurídica y sorprendentemente dice que los ocupas no son culpables ni han cometido infracción penal alguna.

En Porriño y en sus juzgados, la justicia está ciega y sólo ve por los ojos de los “Ocupas”, y lo hace con sentencias que supuestamente carecen de los mínimos requisitos de pruebas que debe tener cualquier resolución judicial para poder garantizar un país en paz y civilizado. Es imprescindible que los jueces que forman el Consejo General del Poder Judicial, sean elegidos por todos los ciudadanos, es imprescindible que los jueces tengan una mínima y contralada formación, hace falta que los jueces sean controlados especialmente en sus continuos retrasos y en acumulación de asuntos por supuesta falta de diligencia en su trabajo y sobre todo que la inspección judicial tome las riendas y aplique la normativa disciplinaria sin contemplaciones.

Epílogo. Cuando salgan de casa en Porriño y en cualquier ciudad de España, procuren dejar alguien dentro y la puerta cerrada, porque puede ser que en cualquier momento se la ocupen y se quede en pijama y sin casa. En esta España moderna y vuelta al revés, se puede dar la paradoja de que un anciano de ochenta y siete años, fallezca y siga pagando la casa de unos ocupas que en su vida han trabajado disfrutando del sudor de un anciano trabajador que dedicó toda su vida a trabajar y ser honrado.