Terror en Moncloa: el CNI ‘estalla’ y lanza graves acusaciones y denuncia a Pedro Sánchez

Lo cuenta este fin de semana el diario ABC:

«Nos preocupamos mucho de lo que sucedió entonces [el referéndum ilegal], cuando lo que nos tiene que alarmar es lo que ocurre ahora», cuentan al citado diario fuentes de los servicios de Inteligencia e Información. «El secesionismo ha aprendido de sus errores; se prepara y solo espera que surja una idea que vuelva a unir a todos los sectores, ahora muy enfrentados como se ha visto con la última crisis en el ejecutivo catalán, para lanzar un nuevo ‘procès’. Y esta vez quieren que sea el definitivo».

¿Cuál puede ser ese nuevo aglutinante del secesionismo? Las mismas fuentes creen que la utilización de la posible llegada del PP al poder puede servir como excusa perfecta a los líderes independentistas. Lo presentarían como «un gobierno fascista que quiere aniquilar al pueblo catalán y su autonomía». Sería el pistoletazo de salida. Este escenario puede parecer muy poco probable a día de hoy, pero es posible. Lo suficiente para tomarlo en serio.

«En octubre de 2017 no consiguieron su objetivo porque ni siquiera ellos se lo creían; pero si hubieran controlado el territorio, los nudos de comunicación y resistido unos días con enfrentamientos en las calles aquello hubiera acabado de forma distinta. La UE hubiera exigido a España una solución rápida, porque no iba a tolerar una crisis como esa y el Gobierno habría tenido que ceder», analizan esas fuentes.

Cuenta ABC que la orden del Gobierno de Pedro Sánchez a los servicios de Inteligencia e Información de que abandonen cualquier investigación sobre el independentismo vasco y catalán -solo se controlaban aquellas actividades que podían suponer un riesgo para la unidad nacional-, ha desarmado el Estado frente a una «amenaza real y potencialmente desestabilizadora». Esa instrucción es el pago del Ejecutivo a sus socios independentistas después de que se conociera que el CNI, con autorización judicial, había utilizado el programa Pegasus para investigar a 18 de sus líderes, en el marco de sus funciones.

Pero esa orden, no de salir del País Vasco y Cataluña pero sí de dejar de monitorizar las actividades secesionistas, tiene otras consecuencias. Los agentes que se dedicaban a este asunto han sido destinados a otras actividades con el riesgo de que se pierdan sus fuentes de información, que luego son irrecuperables. «Cuando se le dice a un informador que ya no se cuenta con él, la marcha atrás no es posible, porque se pierde su confianza; y sin ellos es imposible saber qué se mueve en ese mundo».

Algunas relaciones en las que el componente personal es más intenso se mantendrán, pero de nuevo surgirá un dilema. Si se traslada la información, el jefe que la recibe puede sancionar a su subordinado, por incumplir órdenes; pero si no lo hace, y hay algún problema importante, se le podría acusar de ocultar datos clave. Lo mismo sucederá con el mando respecto al Gobierno.

El independentismo, en este momento, está fracturado. El propio Jordi Sànchez, uno de los personajes claves de ese mundo, dio por acabado el ‘procès’. Pero eso no supone que la amenaza haya desaparecido; más aún, en este tipo de situaciones uno de los sectores suele radicalizarse más. No tener información de calidad es una invitación para que esa parte más dura intensifique sus actividades.

Pensar que el independentismo ha renunciado a poner en marcha un nuevo ‘procès’ es irreal. Estos años ha seguido preparándose, aprendiendo de sus errores a la espera de su momento. El espejo en el que se mira son los procesos de independencia de Letonia y Eslovenia, culmina ABC.