La izquierda arde: Yolanda Díaz, gravemente insultada por Iglesias y amenazada por Podemos

Podemos reivindica su marca, su estructura y su organización frente a la vía de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que todas las formaciones a la izquierda del PSOE se unan en torno a su recién creado proyecto electoral, Sumar.

Este acto ha servido para dinamitar la izquierda y para demostrar que Pablo Iglesias sigue mandando mucho (todo) en el partido del que dijo retirarse de la primera línea política.

Este domingo 6 de noviembre, el partido morado ha cerrado su Universidad de Otoño, el foro de debate que ha celebrado la formación. Y lo hizo con un acto en el que participaron tanto su exlíder, Pablo Iglesias, como su número dos, Irene Montero, y en el que la cúpula reivindicó a su partido frente a Díaz -sin mencionarla de manera explícita- exigiendo a la actual vicepresidenta del Gobierno que «respete» a la formación morada y advirtiéndole de que «ay de aquel o de aquella que se atreva a faltarle al respeto a la militancia de Podemos«.

Esa última cita fue con la que Iglesias cerró su discurso, tal y como recogen 20minutos, el último que se pronunció en el acto, pese a que el exlíder ya no tiene cargo orgánico en Podemos. La alocución de Iglesias estuvo trufada de alusiones a Díaz, a la que acusó veladamente de querer que Podemos e IU tengan un mal resultado en las próximas elecciones municipales y autonómicas «porque eso dejará todo el campo abierto para una nueva izquierda» que no cuestione las bases del sistema y el apoyo de España a la OTAN y que no choque frontalmente con los medios de comunicación con la esperanza de recibir un mejor trato.

«El grado de ingenuidad es sonrojante», espetó Iglesias. Y fue aún más claro en su referencia a Díaz al preguntarse «quién piensa que le puede ir bien a una candidatura a las generales si a Podemos le va mal en las autonómicas». «¡Hay que ser estúpido!», exclamó, dejando otro recado dirigido a la vicepresidenta al afirmar que «no hay discurso más reaccionario que el que dice que el problema son los partidos», precisamente uno de los planteamientos de Díaz.

El discurso de Iglesias defendió la necesidad de que Podemos siga siendo la fuerza principal a la izquierda del PSOE para que exista una formación progresista fuerte que esté «en el Gobierno pero no en el consenso», un consenso en el que se «normaliza el fascismo» y en el que el resto de la izquierda, aseguró Iglesias, «se arruga frente a la OTAN«. «Eso es lo que pretenden destruir, con la ingenuidad estúpida de muchos sectores de la izquierda que decían que había que mandar armas a Ucrania», precisamente la postura que defendió Yolanda Díaz hace meses.

Juan Carlos Monedero

Juan Carlos Monedero no se refirió a la vicepresidenta por su nombre, pero fue muy evidente que hablaba de ella cuando aseguró «Podemos nació sumando y Podemos debe de ser la nave nodriza de la unión de la izquierda».

«Quien quiera liderar todo lo que no representan los viejos partidos tiene que estar a la altura de los retos y respetar a la fuerza política que más ha hecho desde la izquierda en la España reciente», espetó Monedero, que insistió en que «quien no respete a Podemos, a nuestra alegría y a nuestro dolor, a nuestros éxitos y a nuestros fracasos, a la comunidad que hemos levantado para conseguir que el Gobierno de España sea el más decente en mucho tiempo, no puede entusiasmar a los que se emocionaron con el proyecto de Podemos y se equivoca».