El alcalde Almeida inaugura en Madrid la estatua de la Legión que tiene histéricos a los progres y envenenada a la izquierda

Jose Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, inauguró este 8 de noviembre de 2022 la estatua de la Legión en el Paseo de la Castellana, que tiene histéricos a los progres de la capital de España y envenenada a toda la izquierda.

“En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero esta estatua se une hoy a otros reconocimientos que llevan muchos años en nuestro callejero: el barrio del Tercio en Carabanchel, la calle dedicada al fundador de la Legión, al comandante Fontanes, al legionario Queija de Vega, y también la que recuerda la gesta del cabo Suceso Terreros, héroe del Blocao de la Muerte en 1921, apenas un año después de la creación de este cuerpo».

“Todos los madrileños sabemos que la seguridad y la libertad que disfrutamos aquí en el centro de España no sería posible si, a cientos de kilómetros de aquí, nuestra soberanía y nuestras fronteras no estuvieran defendidas noche y día con vuestra abnegación y sacrificio; el vuestro y el de vuestras familias. Y, por tanto, no es una metáfora, sino un hecho, decir que esta ciudad se acuesta todos los días bajo la manta de la libertad que vosotros nos proporcionáis. Y por ello os damos las gracias”.

“Sé muy bien -continuó el alcalde- que lo mismo se puede decir del resto de unidades de nuestras Fuerzas Armadas que sirven tanto en España como en el extranjero en misiones de paz; pero hoy estamos aquí para rendir honor al Tercio de Extranjeros, como se llamó originariamente la Legión”.

Y es que, tal y como se puede comprobar en el desfile que habitualmente se lleva a cabo el 12 de octubre, “la Legión tiene algo único que hace vibrar el corazón de todos los que amamos España”.

Para concluir, Almeida citó unos versos de Calderón de la Barca:

Porque aquí en la Legión, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más, y de aparentar lo menos. Aquí en la Legión la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir, ni rehusar. Aquí en la Legión, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, FAMA, HONOR, y VIDA son, caudal de pobres caballeros; que, en buena o mala fortuna, la Legión no es más que religión de hombres honrados.

La estatua de la Legión está entre la calle Vitruvio y el Paseo de la Castellana.

Salvador Amaya también ha realizado la estatua de Blas de Lezo y la del Teniente Martín Cerezo, homenaje a los Últimos de Filipinas, en la Plaza del Conde Suchil.