La fuerza de la mentira

Ya decía George Orwell en su novela de política “ficción” 1984 que podíamos vivir en una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva, que es sinónimo de las sociedades que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en su novela. Su Ministerio de la Verdad se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado. Es el lavado de cerebro encaminado al control físico y mental de todos los ciudadanos. El libre pensamiento empieza de nuevo a estar prohibido, no sólo en España, sino en todo Occidente. Se impone el pensamiento único.

Las grandes mentiras se convierten en grandes verdades porque el poder político, con la ayuda del poder económico y social lo controla todo, hasta nuestras propias vidas. Es un poder omnímodo. La democracia liberal se encuentra bajo mínimos, con las cavernas mediáticas haciéndole la ola a Sánchez y a los grandes intereses. El reloj de la libertad, el tic-tac, está dando marcha atrás clamorosamente. La imparcialidad y la independencia judicial están acorraladas por el poder político. Cada vez son más los que forman parte de las colas del hambre, pero también del hambre de educación y cultura.

Mientras, vamos a huir de Ucrania como lo hicimos de Afganistán, con el culo al aire. Mientras, la libertad peligra por los pañales de Biden y sus seguidores occidentales, algunos como el canciller alemán Olaf Scholz acuden genuflexos a entrevistarse con Xi Jinping. Mientras, la recaudación fiscal bate records históricos nos empobrecemos cada día más. Mientras, la Ley de Memoria “Democrática” deforma la historia de España al antojo del sanchismo y de los que nunca la han querido, sus socios golpistas, separatistas y nacionalistas. Mientras la separación de poderes se va al sumidero, esperamos la reforma del Código Penal, que rebajará considerablemente el delito de sedición a sus socios golpistas que volverán a hacerlo, cuando en la UE las penas son más duras. Mientras, quien ha metido a los españoles en las mazmorras de sus domicilios, es decir, Sánchez, con sus Decretos del Estado de Alarma, que anuló el Tribunal Constitucional, le dice ahora a Feijóo que cumpla con la Ley que el mismo quebrantó, y le salió gratis como a sus amigos golpistas. Mientras, los sepultureros de ETA son liberados o trasladados, siendo reconocidos como luchadores por la libertad, las víctimas son humilladas y siguen esperando a que se investiguen los 379 asesinatos pendientes de resolver, que ahora el psoe se niega. Mientras, los parados son fijos-discontinuos, ahora ya no son parados por la gracia del gobierno.

Suma y sigue. Mientras, la libertad de expresión ya no existe y el estado del bienestar es un puro camelo, es su bienestar. Mientras, a la madre que asesinó salvajemente a su hija se le califica como “suicidio ampliado” por las ministras que no condenaron el hecho, cuando en los últimos años las mujeres han matado en España a más hijos que los propios hombres. Mientras, la educación y cultura brillan por su ausencia. Mientras, esperamos si José Antonio Griñán ingresa en prisión, como cualquier otro ciudadano en sus mismas circunstancias. Mientras, las activistas del cambio climático realizan actos de protesta en los museos occidentales, olvidándose que los países que más contaminan son China, Rusia y la India, también EEUU, donde espero que realicen manifestaciones multitudinarias. Mientras, Europa nos dice que no sabe en qué gastamos los fondos europeos, la esposa del presidente del Gobierno se jacta de decir que es una experta en captación de fondos.

Bueno, ya me recojo no sin antes recordar lo que ha escrito Juan Manuel De Prada, “Un estudio demoscópico reveló que la sociedad española se ha convertido en un rebaño sojuzgado y genuflexo, dispuesto a tragar con lo que le echen”.