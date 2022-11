Demencial: cazan a Pedro Sánchez prestando el Falcon como un ‘BlaBlaCar para amigos’

El elitista, millonario, caro y clasista uso del modo del transporte del avión o jet privado ya no es solo uso exclusivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni tan siquiera de sus ministros: ahora los ‘altos funcionarios’ que considere La Moncloa (esto es Sánchez) pueden hacer uso del famoso Falcon, eso sí con mucho ocultismo y cero transparencia.

Hemos conocido de este uso y abuso del carísimo Falcon gracias al siempre combativo diputado del Grupo Mixto, ex de Ciudadanos, Pablo Cambronero, que preguntaba por un vuelvo a Francia a la Mesa del Congreso de ese Falcon. La puesta fue que no iba a bordo ningún miembro del Gobierno. Lo cuenta Moncloa.com (que ha acuñado el término BlaBlaCar que elegimos como titular en Periodista Digital):

Sánchez ha decidido poner el Falcon al servicio de todos. Ya no solo podrán utilizarlo los ministros que componen las filas del Gobierno, sino también los altos funcionarios de todas las instituciones públicas. Los políticos no han dejado de utilizar este transporte privado a la menor ocasión posible. Incluso hay algunos que no han dudado en utilizarlo hasta para un viaje de media hora. Sin embargo, ahora tendrán que compartirlo con los distintos altos cargos de las instituciones públicas quienes ya han disfrutado de este medio de transporte para viajar a Francia. Y es que, hace poco más de un mes dos vuelos despegaron en dirección a Francia.

El 30 de septiembre, dos Falcon del Ejército despegaron en España dirección a Francia. Cambronero preguntó a la Mesa del Congreso acerca de los gastos de estos desplazamientos, tanto del personal necesario para llevarlo a cabo, los costes en cuanto, por ejemplo, gasolina, o los motivos y objetivos de estos viajes.

Cambronero destaca que las aeronaves del Ejército del Aire destinadas a trasladar a miembros del Gobierno están a diario en el aire. Así, el 30 de septiembre uno de estos transportes se trasladó a Velizy-Villacoublay. El Gobierno se limitó a afirmar que ningún miembro del Ejecutivo viajaba en dicho vuelo.

Ahora se pide conocer los objetivos y costes de los dos vuelos. Así como las personas que viajaban en ese transporte y qué cargos públicos o privados ostentan.

Indica el citado portal que Sánchez ha decidido ampliar las funciones de este avión privado y ya no solo llevará a los miembros del Ejecutivo, sino a los altos cargos de las instituciones públicas. Es decir, ha convertido el Falcon en una especie de BlaBlaCar que se irán turnando todos los empleados públicos de las instituciones del Gobierno. Ahora este avión estará a disposición de aquellos que lo deseen. Aunque probablemente los ministros seguirán luchando por poder usar este transporte privado a la menor ocasión posible. Y es que, se trata de uno de los juguetes de los políticos del Ejecutivo, el medio de transporte más codiciado.

‘Pelea’ de ministros

Ahora tendrán que pelearse por volar en Falcon porque son muchos los ministros que usan este avión para viajar. La titular de Defensa, Margarita Robles. También la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El titular de Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, lo ha empleado varios viajes. Destaca la ministra de Igualdad, Irene Montero, que viajo a Estados Unidos junto a todas sus amigas, su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, su jefa de gabinete, Lidia Rubio y su íntima amiga Isa Serra, que no tiene ningún cargo institucional.