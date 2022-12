Olona hiela a sus fieles con la inesperada confesión que sacrifica su futuro político

La exdiputada de VOX, Macarena Olona ha hecho una confesión que ha dejado más que helados a sus seguidores: la alicantina ha anunciado que se reincorporará a la Abogacía del Estado este mismo mes (diciembre) y que no se presentará a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 porque “no es momento de fragmentar”.

Así, Macarena Olona -tal y como les contábamos en el vídeo de Periodista Digital que adjuntamos a esta noticia– hace un parón en su nueva aventura política y reconoce que “es tiempo de parar y templar” dejando claro que no quiere dar a VOX “ninguna excusa” si sus resultados en los comicios locales de mayo no son buenos. Pero no todo es malo para los fieles de Olona, porque la ex parlamentaria y cartel de las elecciones autonómicas en Andalucía ha dejado la puerta abierta a volver a la política en las próximas elecciones generales.

Pero ahora, tal y como ha podido comprobar PD, este anuncio ha dejado «helados» a sus seguidores que esperaban contar con Olona en la cita electoral de mayo «para coger forma de cara a las próximas generales», tal y como afirman a este periódico fuentes del entorno más próximo a la alicantina.

“No voy a dar la excusa a nadie de que, por una actuación mía, justifiquen si los resultados no son buenos. Yo no soy la enfermedad de VOX, si acaso uno de los síntomas, y ni siquiera en solitario”, decía en la entrevista en Televisión Española (TVE).

Olona dice que pedirá el reingreso en la Abogacía del Estado una vez finalice la excedencia voluntaria que solicitó en julio, cuando anunció su renuncia al acta de diputada en el Parlamento andaluz y toda actividad política por motivos de salud.

Sin embargo, poco después volvió a la escena pública haciendo el Camino de Santiago y después varios actos públicos en los que dejaba la puerta abierta a montar su propio partido político para las elecciones de mayo y, posteriormente, para las generales. Además, hace unas semanas presentó una fundación para combatir las “políticas de género”.

El motivo de no presentarse a las elecciones de mayo es, según ella misma ha confirmado, su “sentido de responsabilidad” y la convicción de que un nuevo partido en la extrema derecha del tablero político sería perjudicial y provocaría una “fragmentación” del voto. Macarena Olona también ha confirmado haber recibido ofertas de financiación para presentarse a las elecciones de mayo, en concreto a las autonómicas a la Comunidad Valenciana “con unos números que eran muy favorables”, pero lo rechazó.

Sin embargo, sí que ha dejado la puerta abierta a regresar a la política en las elecciones generales si, “humildemente”, puede contribuir a que el próximo Gobierno no dependa de partidos “enemigos de España”.

Si puedo contribuir a que el próximo Gobierno no dependa de fuerzas separatistas, ahí estaré por y para los españoles, fuera de trincheras ideológicas”, ha explicado sin querer detallar cómo podría concretarse esa participación electoral.

Macarena Olona no ha querido dejar pasar la oportunidad para criticar a la formación de Santiago Abascal, aunque ha evitado señalar directamente a ninguno de sus excompañeros. Según ha revelado, con la información que tiene hoy en día no habría aceptado ser candidata a la Junta de Andalucía y cree que algún miembro del partido -no su líder- vio en ello una posibilidad para alejarla del foco del Congreso de los Diputados.