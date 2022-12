El Ministro Marlaska utiliza el camino largo para la rehabilitación de los UMDVERDES

En primer lugar agradecer a todos las asociaciones del Consejo de la Guardia Civil su apoyo incondicional a los miembros del colectivo UMDVERDES, al igual que a otras asociaciones que no están en el consejo y que hacen ingentes esfuerzos por los compañeros separados. Muchos no lo entenderán porque verán que han votado en contra, pero, todos o casi todos han estado apoyando decididamente la rehabilitación de los UMDVERDES y, siguen empeñados en que la justicia se materialice de inmediato y sin que se utilice torticeramente.

Ha ganado en primera instancia la ley del personal y la rehabilitación de los UMDVERDES, lo ha hecho no respetando los modos y procedimientos democráticos, ha sido como vulgarmente se dice, por una democracia orgánica y no por la democracia de las mayorías, sin convencer y con autoridad. Es una muestra clara y contundente que la democracia, el diálogo y las relaciones con los recursos humanos está vetada en el consejo de la guardia civil. Estas circunstancias no son buenas para la integridad de los guardias civiles y muy mala para España y para su seguridad pública.

También felicitar al ministro Marlaska por incluir la adicional de rehabilitación de los guardias civiles democráticos, que fueron separados del servicio por el ejercicio de sus derechos constitucionales, especialmente por ejercitar el derecho de asociación y la libertad de expresión. El ministro aparte de político es juez y si analiza someramente los hechos, las sentencias y la operación columna, como experto jurídico debe darse cuenta de que ya no se debe solicitar justicia, sino que, la propia administración debe volver sobre sus actos y reintegrar con todos sus derechos a los UMDVERDES.

Los guardias civiles democráticos, llevan más de treinta y dos años clamando justicia, aplicación de las sentencias, de las resoluciones parlamentarias y, usarlos como rehenes de una ley o de un artículo que puede tardar años en aprobarse o puede que nunca se apruebe, muestra la catadura moral, ética y democrática de nuestros políticos perjudicando gravemente a España y a su seguridad pública.

Debemos buscar la paz, la cooperación y el entendimiento, debemos como seres racionales dialogar y sobre todo entendernos; si estas premisas no se cumplen todos perdemos, en este caso en el seno de la Benemérita Institución Guardia Civil, se da a diario suicidios, discriminación salarial, un trabajo hecho con pocos medios, situaciones como la carencia de respeto a la protección o prevención de riesgos –chalecos– , en general un descontento y unas discriminaciones que causan vergüenza e indignación. Situaciones que deben de solventarse ya, y con el diálogo.

Para finalizar Ya. Ministro Marlaska, si quiere la rehabilitación y la quiere de verdad, ya no sólo como político, sino que, se le impone como Juez; debe utilizar y ya, otra formula que es de urgencia y con eficacia indestructible, la que se hizo con los UMD –Unión Militar Democrática—militares dignos que se levantaron contra la dictadura y contra el derecho positivo vigente, que es el Real Decreto Ley y, con medio folio le sobra para ser reconocido y recordado como un político que cumple y como un hombre decente.