Los gobiernos de la democracia, traición a la justicia. «Operación delictual Columna».

Alejandro Borja: No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las Leyes y con apariencia de justicia.

La democracia lleva implícita la justicia, el imperio de la ley y el cumplimento de las sentencias. En España cada gobierno de turno se dedicó a eliminar la democracia y a fomentar la partidocracia bajo en estado de deshecho.

No es una opinión, sino cuarenta años con un nombre que no se ajusta a la realidad. Democracia en España, igual a corrupción generalizada. Lo pueden comprobar ahora con las elecciones al consejo general del poder judicial, –CGPJ–, unos quieren un modo de control y otros un modo de control para repartirse el pastel y en su único y exclusivo beneficio. Una muestra de que la separación de poderes no existe y ni se aproxima a la confusión de los mismos, sino, a seguir manteniendo los privilegios judiciales que ya todos conocemos, como, la legalidad corrupta del estado profundo.

Si todos o algunos de los que forman el circo partidario quisieran un estado democrático social y de derecho, apostarían sin duda, por la elección del CGPJ de manera directa y universal, en votación secreta de todos los españoles con derecho al voto. Quieren seguir mandando ellos, para decidir en cada momento lo que es y o no es justo, en función de sus intereses particulares. Eligiendo en cada momento las sentencias adecuadas a sus culos. Una justicia como ésta convierte la paz en guerra y a los jueces en puras marionetas y a la ciudadanía en tontos útiles.

El legislador sólo entiende de que los políticos se conviertan en una casta o ciudadanía de privilegios, donde el derecho y la justicia no vaya con ellos, llega el momento electoral y sacan su proyecto electoral y lo venden por todos los medios de comunicación a-social, con mentiras por escrito que no derivan en responsabilidades de tipo alguna. La democracia convertida en basura y los tribunales a la voz de su amo.

No todo es tan sencillo, cuando además es patente y, nos referimos al caso –habrá muchos más–, de los UMDVERDES o guardias civiles democráticos, a los cuales después de ganar sentencias en los tribunales más altos de España y de Europa, se les sigue vetando el derecho constitucional a ser rehabilitados con todos sus derechos. Si esto fuera poco, el congreso de los diputados votó en tres ocasiones la reparación inmediata en sus derechos sin que cada gobierno de turno ejecutara las resoluciones judiciales y parlamentarias, lo que en un estado normal o una democracia real, llevaría a los gobernantes no sólo a la in-habililtación, sino, a las cárceles. Aquí, en esta pseudo democracia todo vale, hasta la corrupción palmaria y sin castigo.

Si esto y pequeño que se cuenta no llega, debemos de hablar de la grave y delictual «Operación Columna», que atañe a los autores y a los encubridores, ahora especialmente a la nueva casta que por primera vez está en el gobierno, a los que venían a cambiarlo todo y, lo único que han cambiado es su pobreza, ahora son los nuevos ricos políticos que sin escrúpulos y dignidad, ven la gravedad de los actor corruptos, que en la oposición levantaban los brazos clamando justicia, para ahora atacar sin rubor a los que antes aplaudían, ahora son casta y la operación columna ya la ven con buenos ojos. Sin duda hay que cambiar España y hay que cambiar su sistema electoral, para terminar con los bandidos y con la impunidad de la casta.

Para finalizar Ya, España es un tren en marcha del cual hay que apearse en la primera estación que encontremos. Sus gobernantes del signo que sea se dedican a terminar con su pobreza, los peores suelen estar en política, se enriquecen del mejor modo que les permite su incompetencia. Gobiernan bajo el engaño, comenzando por sus mentiras producidas por escrito en sus programas electorales y usando o despilfarrando el dinero y el trabajo de todos los españoles que hacen España trabajando duro cada día.