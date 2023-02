Letal traición de Rufián a Sánchez tras indultos, el fin de la sedición y rebaja de la malversación

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya da por amortizado el pacto de Gobierno y legislatura con Pedro Sánchez. Después de que el presidente haya cedido a todas las exigencias de los independentistas, los indultos a los presos del procés, la eliminación del Código Penal del delito de sedición, la obscena rebaja del delito de malversación y abrir la vía a un posible referéndum en Cataluña; ahora ERC, representado en el Congreso por su portavoz Gabriel Rufián, ha decidido olvidarse de su apoyo parlamentario.

El asunto es que ahora la formación independentista está más pendiente de lo que pueda ocurrir en unas elecciones catalanas que de lo que ocurra en Madrid y la suerte que pueda correr Pedro Sánchez en las urnas. Según fuentes solventes de ERC consultadas por Periodista Digital, los catalanes dan por “finiquitado el pacto” con Sánchez por una sencilla pero contundente realidad: entienden que no le pueden exprimir más políticamente.

No es que no se den por satisfechos por las inéditas e históricas cesiones del Gobierno central a sus pretensiones sino que han hecho un cálculo cronológico “y no hay tiempo para más”. Los republicanos catalanes creen que la presente legislatura está agotando en tanto y cuando apenas quedan 11 meses para las elecciones generales.

Pero hay que tener en cuenta la cita electoral de mayo, la autonómica y local, y eso condicionará gran parte de las decisiones parlamentarias y del Consejo de Ministros. “En ERC creen que Sánchez no cederá más, condicionado con la cita con las urnas, sabedor de que cada respaldo al partido de Pere Aragonès. Además, esto tiene una lectura a la inversa, el elector independentista catalán tampoco es ‘fan’ de que los republicanos pacten con los “socialistas españoles”.

A este inconveniente electoral a las aspiraciones de los independentistas (que pasan ahora por fijar una fecha para su referéndum) se une también que antes de las generales hay un largo verano por delante en el que estará cerrado el periodo de sesiones en Congreso y Senado. “Nada que rascar más”, explican las mismas fuentes a PD.

En este sentido, según las fuentes consultadas por Periodista Digital, Gabriel Rufián podría escenificar esa ruptura con Pedro Sánchez no respaldando dos leyes fundamentales que le quedan en la agenda al Gobierno de colación PSOE-Podemos: la de la Vivienda y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza.

Además de todo eso, mirando ahora hacia el Parlament de Catalunya, Aragonès ya tiene asegurado el respaldo a los Presupuestos para este 2023, algo que le deja libre para no estar condicionado por el PSC, le ‘delegación catalana’ del PSOE de Pedro Sánchez.

Los independentistas no darán ningún tipo de explicaciones a hasta ahora sus aliados socialistas pero, aseguran las fuentes consultadas, Rufián repetirá una y otra vez que el guión pactado con Moncloa se ha torcido al inclinarse el juez Pablo Llarena por el delito de malversación agravada a los presos del procés, algo que mantendría la inhabilitación de sus cargos y la imposibilidad de ir en listas electorales.

A ERC no le molesta el auto de Llarena, lo que les atormenta es que la Fiscalía (esa que Sánchez reconocía en RNE que depende de él) se haya posicionado del lado del juez Llarena.

Rufián tiene servida en bandeja la excusa para romper el pacto.