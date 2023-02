Mujeres en la Guardia Civil. Encarcelamiento y expulsiones.

El acto violento más frecuente es el verbal, M. Hirigoyen (2012) afirma en este sentido que: “Un asesinato psíquico es un crimen perfecto: no hay rastro, no hay sangre y no hay cadáver”. Materializado por la Directora General de la Guardia Civil María Gámez y por el Ministro Marlaska.

Hace unos días nuestra directora General María Gámez, asistió a la toma de posesión del general Toma posesión del general de brigada , Miguel Ángel González Arias participando con un discurso sobre las mujeres, un discurso brillante al que a muchos emocionó. Lo que dice mucho de ella, especialmente, la carencia de enorme conciencia sobre lo que costó la incorporación del sexo femenino a nuestra institución. Nosotros los que hemos y somos parte del Movimiento Democrático de la Guardia Civil, conocidos como los UMDVERDES, por exigir el derecho constitucional de igualdad y de no discriminación por razón de sexo, fuimos encarcelados, expulsados, perseguidos y tratados como locos. Esa es la verdad histórica que está reflejada en la prensa de la época, y muchas veces expresada bajo las capuchas al prohibirse ilegalmente la libertad de expresión, como así demuestran las sentencias de los altos tribunales españoles y de la UE, que aún están sin ejecutarse.

Discurso brillante de «Maria», sapiencia de su movimiento de moda, el de las mujeres, e ignorancia de lo que ha pasado en su propia casa. Es historia real, por exigir el derecho constitucional de incorporación de las mujeres a la Benemérita, perseguidos y expulsados e internados en psiquiátricos acusados de epidemia constitucional.

Llegados a este punto, es cuando debemos preguntarnos, ¿qué se persigue hablando del derecho de las féminas?, cuando se vetan los derechos de los guardias civiles expulsados y encarcelados por exigir que el estado de derecho cumpla con la vigente constitución Española y sean repuestos en sus derechos. Nada más y nada menos que hacer discursos brillantes para seguir en la poltrona viviendo del cuento a cuenta de los sufridores ciudadanos españoles.

Los clásicos ya nos advertían, — “mira como te puedes librar del que te hace mal y siente gran pesar”– apártense de aquellos que sienten gran pesar y no hacen nada, colaborando con la indignidad, sólo hablar y hablar. La ley de personal está bien, que siga su curso, pero, hay un principio constitucional y humano que tiene nombre y, se refiere como principio, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. La Directora General de la Guardia Civil, es de esa raza que habla y siente gran pesar sin intervenir para cambiar lo que se hace mal, o totalmente ilegal, si fuera de otro modo, daría un golpe en la mesa y pediría un decreto ley al consejo de ministros para la rehabilitación en días de los que en democracia, bajo ley suprema de la vigente constitución ejercieron sus derechos constitucionales exigiendo un trato digno para las mujeres, esas mujeres que utilizan ahora para sus fines electorales.

Para terminar Ya, Aquí y ahora, sólo se trata bien a los del “sí es sí”, a los que han malversado dinero público y, a los que nos han hostigado, dejándonos sin compañeros, sin hijos y sin padres y hasta sin nación. Los expulsados que han pedido a gritos y hasta con capuchas, –porque la libertad de expresión era sinónimo de cárcel o de psiquiátricos–, respeto, igualdad e integración de la mujer y de sus derechos en la Guardia Civil, siguen exigiendo un decreto que de inmediato repare sus derechos, cumpliendo con las sentencias del «Tribunal Constitucional de España», del «Tribunal Europeo de Derechos Humanos» y con las resoluciones del «parlamento de España». El resto simplemente corrupción sobre corrupción en un estado putrefacto que nos aventura el desastre.