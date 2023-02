Un pensionista humilla públicamente a Sánchez y desmonta su timo de las pensiones

El Gobierno de Pedro Sánchez, y sobre todo el propio presidente, han alardeado de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones.

Pero en el caso de los pensionistas los que perciben las retribuciones más bajas, aquellas que necesitan del complemento social de mínimos, esta subida no ha sido real. Y es que la subida teórica y publicitaria de la pensión ha sido compensada con una rebaja similar del complemento hasta el punto de que los pensionistas con menores prestaciones mensuales, directamente, no han tenido ni un céntimo de subida.

Pero un pensionista ‘desnuda’ la mentira de Sánchez, retrata al Gobierno y lo ridiculiza públicamente al remitir una carta a Pedro Sánchez, al ministro de la Seguridad Social –José Luis Escrivá– y al defensor del pueblo. Una misiva (que ve la luz al publicarla Libertad Digital) en la que el pensionista de 80 años resume la burla con la siguiente frase: «Hacen que me dan y no me dan nada».

La carta arranca así:

«Señor ministro, muy respetuosamente me dirijo a usted con el fin de que ordene a quien le corresponda que se me hagan los reconocimientos legales decretados por ley del aumento de mi pensión correspondiente al IPC de los años 2020, 2021, 2022 y 2023». El pensionista destaca que «sólo del año 2023 me corresponde un aumento mensual de 57,63€, según la carta enviada a mi persona por usted y que corresponde a un 8,5%, porcentaje que iguala al crecimiento medio de los precios en 2022, garantizándome el mantenimiento del poder adquisitivo del total de mi pensión que percibo de 678€ mensuales, más los aumentos del IPC de estos tres años anteriores con retroactividad».

El pensionista añade: «Me dice en su carta que en el año 2022 cobre mensualmente 678€ y que en el año 2023 cobraré 678 €. Entonces, ¿dónde está el aumento del 8,5 %?». Es decir, que hacen que me dan y no me dan nada», resume.

«Soy una persona mayor, de 80 años, llevo 33 años viviendo en Leganés, a todos los españoles nos han subido los costes en los servicios públicos, pago alquiler, comida, y todo incrementado en más de un 30 % porque todo en general ha subido. Y con este panorama, me dice que me aumentan la pensión pero realmente no me la aumentan nada», explica el pensionista. «Le agradecería, señor ministro, que se corrija esta situación y, si es posible, que me conteste a esta misiva, ya que en anteriores ocasiones no he recibido ninguna contestación», concluye.

Todo ello, con copia al «señor presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez, a la señora jefe de Pensiones de la Seguridad Social y al señor defensor del pueblo».

La carta responde a una situación nunca publicitada por el Gobierno que ha dejado a 2,17 millones de pensiones sin toda o parte de la actualización de las pensiones. Y es que Pedro Sánchez anunció que actualizaría las pensiones con el dato de inflación medio de un 8,5%. Pero olvidó explicar que a los pensionistas con menores ingresos, aquellos que tienen que recurrir a una partida social denominada «complemento de mínimos», se les iba a compensar lo subida con la bajada en ese pago social, culmina Libertad Digital.