El escritor de los demócratas de la Guardia Civil publica otro nuevo libro.

Hoy vamos hablar de un escritor histórico en el Movimiento Democrático de la Guardia Civil, de José Manuel León. Lo conocí en Logroño cuando fui arrestado por formar parte de los demócratas de la Guardia Civil que solicitábamos, el derecho de asociación, trasparencia y poner a buen recaudo a la panda de corruptos que aprovechaban la democracia para saquear las arcas públicas. Años ochenta noventa.

Estaba destinado en el móvil de Logroño, era uno de los tapados y activos de gran calado, meticuloso y, estaba en cada momento donde debía estar. Durante el tiempo que estuve cumpliendo arresto –El TEDH en la sentencia 69966-01 dijo que habían cometido delitos de detención ilegal, sentencia que sirvió para que los corruptos se limpiaran el culo con ella–, me enseñó a encuadernar, me protegió y ayudo como siempre hizo con todos sus compañeros. Con Manuel Linde ya fallecido y con su familia especialmente. No te olvidamos amigo y compañero Manolo.

Estando ya retirado forzoso por ser demócrata y crucificado y parte de la operación columna –Exigimos comisión de la Verdad de una vez por todas a los mangantes que vienen dirigiendo el timón de esta España maltratada–, se ha dedicado a escribir libros especialmente de anécdotas sucedidas en nuestra querida Institución Benemérita. Hoy nos hace entrega de su último libro publicado por Ediciones Tantín, titulado: «Historietas beneméritas», el cual se puede adquirir en el WhatsApp, o teléfono: 679.17.77.31, o al correo excalibur0037@hotmail.com a un precio económico de trece euros.

El autor, un guardia civil retirado y perseguido por ser demócrata y apoyar los valores constitucionales y defenderlos hasta padeciendo cárcel, nos dice: «Don Quijote y Sancho cabalgan de nuevo embutidos en sus uniformes verde oliva. El lector debe esbozar una sonrisa en el momento mismo de empezar su andadura con ellos, e incluso tener preparada alguna carcajada. Nuevamente los dos inseparables aventureros van a encontrarse con los gitanos, con los automovilistas (con alguno de estos durante los controles de carretera efectuados a lo largo de el estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia de la COVID-19), con las monjas, los frescos y los despistados… Un relato jugoso y refrescante de una cara de la realidad con gesto risueño».

Para terminar Ya, su prolija obra es como un padre que cuida a sus hijos, y responde a un hombre con dignidad que nunca aflojó ni un milímetro en la defensa y la exigencia de los derechos humanos de los ciudadanos a los que servía y a los compañeros que protegió, ayudó y nunca abandonó. Consuma la máxima de que en la Guardia Civil, nadie lucha solo.