Ministro Marlaska, comisión de la verdad, menos operación delictual columna y más democracia y control en la Guardia Civil

Un sabio dijo: A veces donde menos buscamos es donde más encontramos y de quien menos esperamos es de quien más recibimos. En este caso el sabio ni conocía a Marlaska, ni el congreso de los diputados y mucho menos al mediador.

Dicen que las sentencias están para cumplirse, de eso debe saber el ministro del interior Marlaska, que es ministro y además juez.

El ministro Marlaska por lo tanto debe entender que los actos delictuales como la delictual Operación Columna y sus efectos deben investigarse y sobre todo eliminar sus efectos nocivos e ilegales, ejemplo, la expulsión de los guardias civiles democráticos, separados del servicio por solicitar derechos constitucionales y legales. Lo debe hacer de manera urgente y mediante los instrumentos de máxima celeridad para que la justicia sea real, eficiente y eficaz.

La delictual operación columna aderezada con los gulaps, españoles, trató por todos los medios de proteger a los corruptos y la corrupción. Ese y no otros eran la mayor preocupación de la casta política que además de vivir del cuento, hunden un gran país que es España.

Es obligatorio exigirle ahora al ministro y juez, que responda por lo que estamos viviendo y es de creciente actualidad, la detención de un general de la Guardia Civil, junto con otros jefes de la patria que zanganean en el congreso de los di-putados. Debemos preguntarnos: “¿Cómo es posible que los servicios internos, los de inteligencia, no se enteraran de fiestas, prostitutas etc?, será porque es más importante denunciar, detener, acusar a los miembros del movimiento democrático de la Guardia Civil, que poner al descubierto las graves carencias y las corruptelas que existen en la Benemérita Institución. Las dudas son grandes, y no podemos exponerlas aquí, a riesgo de convertirnos en auténticos demonios y nos terminen como ya sucedió en los años noventa, viniendo a nuestras casas de noche y sin mandato judicial, para llevarnos presos acusados de sedición por ejercer el derecho de expresión y señalar la supuesta y creciente corrupción en que vivimos en una democracia de pacotilla.

Para terminar Ya, el caso mediador, como muchísimos otros casos, y respetando, la inocencia de todos los implicados, y especialmente los de uno de los nuestros aunque sea general, deja muy claro que España está en manos de personajes sin escrúpulos, que se apoyan en no perseguir a los corruptos y la corrupción y en perseguir a los guardias civiles que piden luz, justicia y trasparencia, exigiendo se cumplan las sentencias firmes del más alto tribunal de la UE, el TEDH, las del Tribunal constitucional de España, del parlamento y las resoluciones del propio consejo de la Guardia Civil, que exigen la readmisión de los UMDVERDES con todos sus derechos profesionales, sociales y económicos. Un país así no tiene solución, el caso mediador entre prostitutas, drogas y catálogos que por sólo mencionarlos dejan al descubierto la catadura moral de estos indecentes.