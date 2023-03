Carta a mi querido general y al gobierno protector de los corruptos.

«La epigenética aplicada gobierno Sánchez Podemo, al ministro y Juez Marlaska.

La herencia en términos legales, surge por lo general, cuando uno fallece, pero la epigenética con sus grandes avances científicos, nos señala que, aún perdura después de muerto. Este el caso generalizado de la casta política, se pasan de unos a otros el gen de la corrupción, de la maldad y de la indignidad. Ahora salen a la luz algunas de las corruptelas de altos responsables de la Guardia Civil. No crean que va pasar algo, ya verán como pasa el tiempo y por el azar todo seguirá igual, la experiencia es un grado del conocimiento y la pueden ver con los “Guardias Civiles Democráticos expulsados y con la grave y delictual columna”. Acabarán condenados y perseguidos los mensajeros que denuncia las graves irregularidades, como ya pasó y pasa con los UMDVERDES, expulsados por ser activistas claros y contundentes a favor de la verdad, de los derechos constitucionales y de los derechos humanos.

Fíjense si la ciencia acierta en relación a los políticos, que el gobierno de Sánchez-podemos, siguen la herencia corrupta de los que le han antecedido. Los que ignoran la supuesta corrupción de los altos responsables de la institución más valorada, peor tratada, y peor pagada, no es porque no la sepan, es porque no les interesa saberla y sólo se preocupa de taparla, les unen los intereses comunes.

Si alguien piensa que la Operación Columna hecha contra los guardias civiles democráticos y contra toda la ciudadanía, no se sabía, están equivocados, y muy equivocados, les voy a contar: Primero, cada ministro recibía a su toma de posesión una copia de la primera fase de ésta. Cada Director general igualmente. Cada DAO, también. Las instituciones de relevancia igual. En especial señalar a Soledad Becerril, la cual al hacerle entrega en mano de la misma, preguntó: “cómo la tiene usted, si es confidencial, a lo que el compañero Piñeiro respondió: “Dígame usted cómo las instituciones del estado, han podido llevar a cabo acciones ilegales, delictuales de tal envergadura contra todos sus ciudadanos y en especial contra sus fuerzas de seguridad del estado. Silencio en la Defensora del Pueblo y mirada de asombro.

La epigenética tiene razón, la casta política hereda directamente y muy rápido la protección a los corruptos y a la corrupción, asesinan al mensajero, y acaba por dejar libres a los autores o indultado a los condenados.

El gobierno de Sánchez, aderezado por un tal Marlaska y ministro del interior, adjetivado por el apelativo de, señor Juez, sigue la epigenética a un ritmo superior. No sólo la hereda, sino que, la convierte de lleno en una aceptación universal. Tiene pleno conocimiento de la delictual operación columna, tiene pleno conocimiento de las sentencias del TC de España, de las resoluciones parlamentarias aprobadas por el parlamento de España y reiteradas, de las aprobaciones del Consejo de la Guardia Civil, del TEDH de Europa, que precisa y dice que se han cometido delitos de detención ilegal con infinidad de guardias civiles, y aplicado un régimen ilegal y delictual, y sigue protegiendo a los corruptos , la corrupción y manteniendo expulsados a los guardias civiles que se opusieron y se oponen a los corruptos en todos los ámbitos, externos e internos.

Miedo nos da saber lo que puede haber detrás de esa misión GAR-SI-Sahel en África, con tantos millones de euros invertidos que algún iluminado puso al general a dirigir. Que nervios deben de haber por esos pasillos de nuestra Dirección General. Que situación de caos prende en nuestros servicios de inteligencia, más dedicados a interesarse por los guardias civiles democráticos que por España.

Para terminar, mi general, que frío debe de hacer en esos barrotes que ahora le rodean, tan alejados del coche oficial, conductor despacho y pabellón en Guzmán el Bueno, y de los exquisitos abusos de autoridad con sus recursos humanos, son tantos años ya preconizando la honradez, austeridad, sacrificio, disciplina, lealtad y discreción a tus subordinados, que no se puede comprender qué hacen los que nos gobiernan, salvo que ellos sean supuestos cómplices de estas graves situaciones.

Para finalizar Ya, Los guardias civiles democráticos expulsados se preguntan, quiénes aprobaron vuestros ascensos a generales, qué clase de dirigentes pueden seguir permitiendo que los decentes y honrados compañeros estén expulsados, mientras los generales, y ahora algún Teniente General forman los primeros en el desfile de la corrupción en nuestra institución y en su estado mayor. Sin lugar a dudas los responsables últimos y actuales que siguen protegiendo a los corruptos y a la corrupción son los miembros del gobierno de Sánchez que está ciego por el poder a costa de lo que sea. Que Dios les guarde a Vuecencias muchos años. Eso sí, entre rejas si se confirma todo y a los que os protegen les en enseñen el camino.