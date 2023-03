Mas estudio y menos condena

Decía el historiador romano Tácito aquello de que ‘’la verdad se robustece con la investigación y la dilación, mientras que la falsedad se robustece con el apresuramiento y la incertidumbre’’, y es que dos milenios después aún existen prohombres que se levantan ante el cinismo y la hipocresía que ofusca el discurso sereno.

En una reciente entrevista, el prestigioso economista y político español Ramón Tamames, siendo abordado con un indisimulado cinismo por el director y presentador de La Noche en 24 Horas, Xabier Fortes, dejó para la posteridad una genial frase que recuerda la sapiencia del historiador romano: ‘’La historia no se condena, sino que se estudia’’.

Doctas palabras del ínclito economista ante el incisivo periodista al servicio del establishment estatal vigente, dogmático, simplista, reduccionista y woke, que se empeña en dividir a la sociedad española en progres buenos y fachas malos, al tiempo de que trata de reverdecer blasones apolillados carentes de sentido y contenido en pleno siglo XXI; todo con fines electoralistas que crean división, desconcierto y confusión en esta jaula de grillos que es nuestra España.

Y es que el insistente e inquisitorial periodista, cargado de un sectarismo que solo podemos calificar de abyecto, fundamentalista e insidioso, cree, aunque sea de manera impostada, en las verdades absolutas y dogmáticas como precio y garantía de su sustento ante la mano que le da de comer, olvidando, por otra parte, los principios básicos que rigen la deontología profesional periodística, como son la independencia y la imparcialidad; transformándose por ende el informador en opinólogo y publicista panfletario. Tal que así que no puede aceptar en su subjetiva realidad de lo políticamente correcto la aseveración del ilustre economista.

La historia no se condena, se estudia, por lo que si tratamos de entender el presente tenemos que estudiar el pasado para prepararnos para el futuro. Todo, claro está, desde la distancia que nos proporciona el tiempo, y evitando caer en la tentación de juzgar desde la perspectiva subjetiva, parcial, acientífica y reduccionista de aquel observador que trata de etiquetar los hechos pasados con parámetros presentes y, por lo tanto, liberados emocionalmente de filias, fobias y categorizaciones emocionales vacías de objetividad y raciocinio.

La visión maniquea, cainita y sesgada de un acontecimiento pasado puede atender a cuatro presupuestos básicos: primero por la pobreza intelectual e incapacidad analítica del lector. Segundo, por observación indirecta de unos acontecimientos pasados, y que son deformados desde la emoción subjetiva, carente de toda razón objetiva, en donde la perspectiva individual se convierte para el observador en la perspectiva global. Aquí el prejuicio y las creencias fruto del adoctrinamiento o/y del interés, cobran una dimensión de ajuste y adopción a una seudo-realidad que, como versión y visión unitaria de unos hechos, se convierten en la verdad absoluta promulgada de manera sutil desde los medios de comunicación en el imaginario colectivo de un pueblo, movido más por la emoción que por la razón. Tercero, por la instrumentalización de dicho prejuicio subjetivo y dogmático para inocular en el inconsciente colectivo un relato, una creencia mediante acto de fe cuasi-religioso, que huye despavorido del revisionismo histórico. Tercero, dicha instrumentalización tiene como objeto la victimización de unos frente a la condena de otros, desde una impostada atalaya de superioridad moral. Todo, claro está, como sutil mecanismo panfletario y propagandístico que da réditos políticos, competenciales y electoralistas, ante una sociedad servil y maleable, tal y como del análisis de la propia historia podemos comprobar. De modo que el libre pensamiento queda atajado, ya sea por la sumisión de los miembros de la sociedad tan poco acostumbrada a pensar por sí misma y a la que es reeducada tácita o expresamente en la tendencia imperante a través de los altavoces del establishment, utilizados por los generadores de opinión, demagogos, populistas y gurús varios; o ya sea a través del señalamiento, la exclusión, la marginalización, la condena, la victimización, los agravios, la fábula, la leyenda o la represión directa o indirecta. Y por último, el fomento del discurso del miedo, como arma para controlar y dirigir a la masa a la que se le embauca desde el convencimiento emocional a través de la creación de un relato fáctico sesgado que omite la razón y el análisis científico y objetivo de los hechos históricos probados y aceptados por la comunidad científica.

En conclusión es pertinente señalar que la madurez de una sociedad se encuentra en despojarse de su volubilidad y maleabilidad para no ser instrumentalizada por los intereses de una minoría partidista, así como en su auto-reconocimiento pacífico, en su auto-aceptación objetiva y en su auto-reconciliación con su propio pasado. Todo ello a través del estudio sereno y la comprensión de su propia historia sin leyendas negras ni rosas.

Pero cuando es el pueblo el supuestamente soberano de su destino, y éste acepta irracionalmente el relato promovido, sometiéndose sumiso y acomplejado a la verdad impostada sin ponerla en duda, la democracia se deforma en demagogia, dogma y verdades absolutas mediante una realidad dicotómica, binaria y bicolor, prescindiendo del amplio espectro cromático que nos ofrece el estudio histórico científico y la filosofía, hasta degradarse en un populismo tiránico e irracional.

Y es con ello cuando el pueblo cede su soberanía a la partidocracia, que institucionaliza la manipulación emocional colectiva con el único fin de gobernar y ostentar el poder en detrimento del bien colectivo, que es independiente a la ideología. Y este fenómeno de degradación de las democracias occidentales tiene su particular versión en nuestra propia idiosincrasia, que es alimentada por el relato de las dos Españas irreconciliables que tan bien reflejó Goya en su magnifica pintura ‘’Duelo a garrotazos’’.

Dos Españas irreconciliables que son en realidad una, la misma que se autofagotiza y trata con empeño de autodestruirse desde tiempos decimonónicos, ya lo decía Otto Von Bismarck cuando se refería a la indestructibilidad de España a pesar de su propio empeño. Un pueblo aquejado de trastorno bipolar y esquizofrénico, complejo de inferioridad y falta de autoestima, cosas de la caída del imperio del que no nos hemos recuperado aún. Todo ello podría parecer el diagnóstico clínico de un enfermo, pero es la realidad de una sociedad que no encuentra su verdadera identidad, porque se le ha fomentado la negación moral de su pasado y su auto-odio, encontrándose por ello en un permanente estado de confrontación e involución, careciéndose por tanto del necesario y pausado estudio historiográfico, libre de influencias partidistas, que nos reconcilien por fin con nuestro pasado, pues un pueblo que no recuerda su historia es un pueblo sin identidad y sin alma.

Y es por eso que antes de ser periodista-juez hay que ser alumno, ya que antes de condenar hay que estudiar y leer más, Sreñor Fortes.