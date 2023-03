El Rey Felipe se enfrenta a Sanchez y busca residencia fija para el Emérito en Madrid

La Moncloa ha “rebajado” su veto al Rey emérito, Juan Carlos I, y podría autorizar que viajase con más frecuencia a España. Zarzuela ya habría trasladado sus quejas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el trato oficial e institucional al Emérito, una persona que –repetían en la Casa Real– “no ha sido condenada por nada”.

Así lo han expresado a Periodista Digital fuentes próximas al Palacio de la Zarzuela. Las relaciones entre el Rey Felipe VI y su padre han mejorado en los últimos meses. El Rey entiende que la tormenta inicial ha pasado y que la ciudadanía no entiende por qué el monarca español tiene que residir en el extranjero.

Las condiciones de Sánchez para el regreso temporal de Don Juan Carlos eran inaceptables no solo para él sino también para la propia Casa Real. El Gobierno pretendía una petición de disculpas públicas, un escarnio público con el que no tragaron en Zarzuela. Pero ahora la cosa ha cambiado por la ‘mala salud’ y relaciones del gobierno de coalición. Era una exigencia de Podemos con la que ahora no traga el sector mayoritario del Ejecutivo, el PSOE.

Esta circunstancia ha posibilitado, además de la mejora de relaciones entre el Rey emérito y La Zarzuela, que en un horizonte más que cercano veamos a Don Juan Carlos en España de manera frecuente.

En este sentido, las mismas fuentes consultadas por PD, en Zarzuela se estaría trabajando ahora en hallar una residencia para quien fuera el jefe del Estado durante décadas.

La Casa Real descarta, al menos de momento, que cuando el monarca emérito esté en Madrid se aloje en estancias oficiales del Palacio de la Zarzuela pero buscan una residencia “digna” y que cumpla con las pertinentes medidas de seguridad y comodidad.

Se busca sobre todo un lugar discreto y con control de accesos. Zarzuela podría estar barajando la posibilidad de un alquiler, una cesión e incluso una compra del inmueble, que podría sufragar el propio Juan Carlos I.

Porque en Palacio no quieren que se repitan espectáculos mediáticos como el de Sanxenxo. Por ello, ya han informado al Rey Juan Carlos que no se puede alojar en el chalet que su amigo Pedro Campos tiene en la costera localidad gallega y que le habría cedido ya para sus próximas estancias en España. Esa posibilidad queda totalmente descartada, tal y como confirman las mismas fuentes a Periodista Digital.

Sin embargo, el propio Pedro Sánchez no ve “con buenos ojos” que el Rey Juan Carlos pueda tener una residencia fija en Madrid, así se lo han trasladado al Rey Felipe desde La Moncloa. Pero es algo que para la Casa Real parece ahora innegociable porque consideran que «así debe ser por respeto institucional» y también para evitar la posible polémica que pudiera generar que finalmente el Rey emérito regresase a estancias oficiales del Palacio de la Zarzuela.