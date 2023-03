Pillan a María Jesús Montero mintiendo como una bellaca en el Congreso sobre los pensionistas

Pillaron a María Jesús Montero mintiendo como bellaca en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE negó con contundencia las polémicas declaraciones realizadas durante un mitin de su partido, sobre la situación de los pensionistas en España.

La socialista, sin darse cuenta de lo que estaba reconociendo, dijo orgullosa:

“El dinero mejor repartido que pueden tener las familias, porque los abuelos y las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones son ayudas al pago de la luz del hijo que no puede pagarla, la pensión es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan salir los fines de semana o se puedan comprar las zapatillas de deporte”.

A pesar de que con estas declaraciones Montero quería destacar la importancia de las pensiones para los jubilados españoles y sus familias, la ministra acabó reconociendo de manera implícita la delicada situación económica de los trabajadores y los jóvenes españoles.

Ante la gran polémica generada, la socialista fue preguntada al respecto en los pasillos del Congreso, donde optó por mentir sistemáticamente.

“Se arrepiente de haber dicho que los abuelos no quieren las pensiones para ellos, ya que han sido unas declaraciones muy criticadas”, le preguntaron.

A lo que la socialista respondió faltando a la verdad: “Yo eso no lo he dicho. Yo he dicho lo que he dicho”, insistió la ministra, que ha continuado dirigiéndose al periodista: “Esa pregunta que usted hace tiene otro objetivo que no es la información”.

Lo cierto es que las palabras que pronunció Montero el fin de semana fueron exactamente las que ha reproducido el periodista en su pregunta, pero la ministra, lejos de matizar sus declaraciones, ha optado por negar la evidencia y asegurar que la realidad no es la que todos podemos ver.

El PP de Madrid no perdió la oportunidad para convertir las mentiras de Montero en un vídeo viral que retrata a la socialista, a quien trolean con un: «Que no os sorprenda si un día de estos dice que nunca ha sido ministra».

Que no os sorprenda si un día de estos dice que nunca ha sido ministra. pic.twitter.com/WbfmW8T7dG — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 8, 2023

Críticas a Montero

Su desliz de honestidad durante el mitin del PSOE hizo que le llovieran las críticas. Incluso, por parte de sus socios de Gobierno.

Desde Podemos, su portavoz Pablo Fernández declaró en rueda de prensa que «el hecho de que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas no puede ir acompañado del hecho de que nuestros mayores tengan que sostener a toda su familia».

«Es el fracaso de la política económica del Gobierno, reconocido por la propia ministra de Hacienda» afirmó desde el Congreso la portavoz de los populares, Cuca Gamarra.

Unas duras críticas a las que se sumó Inés Cañizares, de VOX: «Me parece una falta de respeto a las familias, a los pensionistas y sobre todo a aquellos que lo están pasando verdaderamente mal».

Desde Canarias, Ciudadanos tampoco ocultó su indignación con la ministra de Sánchez y le recordó que «un país que depende de las pensiones es un país muerto», según su portavoz, Patricia Guasp.