Jorge Javier Vázquez aterriza en la ‘guerra civil’ feminista para ‘salvar’ a una malherida Irene Montero

Jorge Javier Vázquez está desesperado por llamar la atención.

Después de su nulo protagonismo en el Día Internacional de la Mujer, el presentador de ‘Sálvame’ optó por saltar de cabeza en la ‘guerra civil’ del feminismo español, dividido por las polémicas leyes impulsadas desde el Ministerio de Igualdad.

A pesar de que nadie le preguntó su postura sobre el tema, Vázquez no dudó en hacerlo público a través de sus redes sociales: “Ya que no me lo ha preguntado nadie, lo digo yo: voy con Irene Montero”.

Ya que no me lo ha preguntado nadie, lo digo yo: voy con @IreneMontero — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) March 10, 2023

En este sentido, vuelve a mostrar su respaldo a la ministra que impulsó la polémica Ley del ‘solo sí es sí’ que ya ha beneficiado a más de 700 violadores a través de reducciones de condenas. Es importante recordar que Montero cuenta con un gran rechazo entre las mujeres, como quedó demostrado el propio 8-M, cuando sufrió un boicot en un acto que organizaba Podemos y cuando exigían su dimisión en las marchas feministas.

El apoyo del presentador de ‘Telecinco’ llega justamente cuando la malherida ministra de Igualdad huyó a Nueva York tras observar cómo se quedaba sola en el Congreso de los Diputados en defensa de la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’, mientras que sus socios del Gobierno le daban la apuñalada por la espalda para modificar la polémica normativa.

El respaldo a la extrema izquierda por parte de Jorge Javier Vázquez tendrá que seguir en sus redes, ya que no podrá imponerla en sus programas de Telecinco gracias al nuevo Código Ético impuesto por Mediaset, en el que se prohíbe hablar de temas políticos en los espacios de entretenimiento.

El tuit de Vázquez fue recibido con burlas por parte de los usuarios de las redes, quienes no se vieron sorprendidos por el respaldo a Montero a pesar de sus nefastas políticas.

No hacía falta, lo teníamos claro. — Rebeca Crespo (@rebecacrespo_) March 10, 2023

Como tantos tios, nada nuevo. — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) March 10, 2023